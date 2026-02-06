Panevėžyje nuteisti 7 vyrai vogę viską, kas pasitaikė po ranka – žala viršija 30 tūkst. eurų

Bylos duomenimis, Dž. A. ir D. Š. iš Biržų rajone esančios saulės elektrinės parko pagrobė saulės modulių aliuminius laikiklius, kurių vertė siekia 6 tūkst. eurų.
Veikdami kartu bendrininkų grupėje Dž. A., V. A. ir D. B., neteisėtai ardė Rokiškio rajone esantį ūkinį pastatą-sandėlį ir pagrobė ten buvusį turtą: 70 daugiasluoksnių sienų plokščių, apie 1 000 kv. metrų skardos lakštų, 16 metalinių skersinių. Padaryta žala – 15 200 eurų.
Taip pat nustatyta, kad A. Š., V. M. ir D. B., veikdami kartu, ardė tą patį ūkinį pastatą-sandėlį ir pagrobė 86 dėžes-konteinerius, o A. Š. ir V. M. tęsdami nusikalstamą veiką, pagrobė ne mažiau kaip 30 daugiasluoksnių sienų plokščių, 4 vienetus metalinių skersinių. Šių veikų žala viršija 8 tūkst. eurų.
Dar dvi vagystės įvykdytos Rokiškyje esančiose parduotuvėse. A. A., Dž. A. ir V. A. R išdauždami langą, įsibrovė į parduotuvės patalpas ir pagrobė turto už daugiau nei 830 eurų: kasoje buvusius pinigus, apie 32 vnt. įvairių alkoholinių butelių, 100 vnt. įvairių cigarečių pakelių, 34 vnt. šokolado ir šokoladinių batonėlių, žiebtuvėlių. A. A. iš prekybos centro Rokiškyje, matant parduotuvės darbuotojai, pavogė 4 vnt. alkoholinių gėrimų butelių, kavos už daugiau nei 153 eurus.
Kaip teigė bylą nagrinėjęs Rokiškio rūmų teisėjas Artūras Dilys, visi nuteistieji kaltę pripažino, tačiau kai kuriuose epizoduose tik dalinai.
„Skiriant bausmes atsižvelgta į nusikalstamų veikų pobūdį, ankstesnius teistumus, nuteistųjų asmenybių charakteristikas, lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, bei tai, ar nusikaltimai padaryti bendrininkų grupėje“, – sakė bylą nagrinėjęs teisėjas A. Dilys.
Vyriausias iš trijų biržiečių brolių – Dž. A., anksčiau teistas 24 kartus ir šiuo metu atliekantis laisvės atėmimo bausmę, teismo pripažintas recidyvistu. Jam skirta galutinė subendrinta 4 metų laisvės atėmimo bausmė ir 2 100 eurų dydžio bauda, kurią privalu sumokėti per du mėnesius.
Jo broliai A. A. ir V. A., kurių teistumai išnykę, už vagystes nuteisti subendrintomis 1,5 metų laisvės apribojimo bausmėmis be intensyvios priežiūros. Jiems nustatyta pareiga viso laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu dirbti, o darbo netekus registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti ir baigti elgesio pataisos programą bei per vienerius metus atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą.
Rokiškio gyventojui D. B., anksčiau kartą teistam laisvės atėmimo bausme, subendrinus bausmes paskirta 2 metų 4 mėnesių laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas atidėtas 2 metams. Jam paskirta intensyvi priežiūra – privaloma dėvėti elektroninį stebėjimo įtaisą̨, būti savo gyvenamojoje vietoje nakties metu, pareiga dirbti arba būti registruotam Užimtumo tarnyboje, dalyvauti elgesio pataisos programoje, neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų. Nuteistasis turės atlyginti padarytą žalą.
Kartą teistas rokiškėnas V. M. nuteistas vienerių metų laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Subendrinus su anksčiau gautomis bausmėmis, jam dar teks sumokėti ir 1 600 eurų baudą. Laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu V. M. turės pareigas: dirbti, o darbo netekus registruotis Užimtumo tarnyboje, dalyvauti ir baigti elgesio pataisos programą bei per metus atlyginti nusikalstama veika padarytą ir iš jo priteistą turtinę žalą.
Dešimt kartų teistas Rokiškio rajono gyventojas A. Š. pripažintas kaltu ir nuteistas galutine subendrinta 1 metų ir 3 mėn. laisvės apribojimo bausme be intensyvios priežiūros ir 1 800 eurų bauda. Jam taip pat nustatytos pareigos dirbti, baigti elgesio pataisos programą ir atlyginti padarytą žalą.
Iki šiol neteistam biržiečiui D. Š. skirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros ir tos pačios pareigos.
Nuosprendis neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas aukštesnės instancijos teismui.