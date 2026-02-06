Vilniuje ir Vilniaus rajone peiliais sužaloti du žmonės

Ketvirtadienio rytą, apie 6.48 val., Vilniuje, Šeškinės gatvėje, bute, vyriškis peiliu sužalojo vyrą (gim. 1974 m.).
Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. Įtariamasis neblaivus (0.66 prom.) (gim. 1994 m.) uždarytas į areštinę, pranešė Policijos departamentas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Penktadienio vidurnaktį, apie 0.08 val., Vilniaus rajone, Skaidiškių kaime, bute, moteris (gim. 1987 m.) peiliu sužalojo vyrą (gim. 1971 m.). Jis paguldytas į ligoninę.
Moteris uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui.