Vilniuje sučiuptas įtariamas plėšikas: žmogų peiliu sužalojo ir kuprinę pagrobė, nes reikėjo pinigų narkotikams

2026 m. vasario 6 d. 15:24
Sausio pabaigoje sostinės pareigūnai sulaikė jauną vyrą, įtariamą plėšimu. Kratų metu rasti ir paimti tyrimui reikšmingi daiktai.
Šių metų sausio 20 d. apie 17 val. 20 min. Vilniuje, Tuskulėnų g., nenustatytas nusikaltėlis, siekdamas pagrobti svetimą turtą, peiliu sužalojo vyrą (gim. 1993 m.) ir, pagrobęs jo kuprinę, pasišalino nežinoma kryptimi.
Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas ir atlikti neatidėliotini proceso veiksmai. Vaizdo stebėjimo kamerų įrašų peržiūra netrukus davė vaisių – nustatytas įtariamojo judėjimo maršrutas iki pat nusikaltimo padarymo vietos. Taip pat nustatyta, jog nusikalstamą veiką įvykdęs žmogus vilkėjo tamsios spalvos drabužiais – tamsią striukę su užrašu „The North Face“, juodas kelnes bei juodus „Nike“ sportinius batus.
Kruopštus darbas – surinktų duomenų analizė ir galimo plėšiko maršrutas – leido pareigūnams nustatyti užpuoliko tapatybę. Nustatyta, kad nusikalstamą veiką galimai padarė anksčiau neteistas, niekur nedirbantis vyras (gim. 1999 m.).
Nustačius įtariamojo gyvenamąją vietą, sausio 29 d. jis buvo sulaikytas. Sulaikytojo gyvenamojoje vietoje atliktos kratos – jų metu rasti ir paimti pagrobti daiktai bei peilis, kuriuo buvo sužalotas nukentėjusysis.
Pareiškus įtarimus dėl plėšimo, sulaikytasis prisipažino ir nurodė, kad nusikalstamą veiką padarė siekdamas gauti pinigų narkotinėms medžiagoms įsigyti.
