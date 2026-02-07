Sukčiai šlavė patiklių gyventojų pinigus, vilnietė neteko beveik 46 tūkst. eurų

Vasario 6 d. 12 val. 49 min. į Vilniaus apskr. VPK Vilniaus m. 1 PK kreipėsi moteris (gim. 1951 m.), kuri pareiškė, kad sausio 18 d. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš jos išviliojo banko mokėjimo kortelę ir nuo jos pasisavino 45 900 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 215 str. 1 d.
Vasario 5 d. apie 20 val. 35 min. Šalčininkų r., moteriai (gim. 1975 m.) būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 15 100 eurų.
Vasario 6 d. 17 val. 40 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1941 m.), kuri pareiškė, kad nuo sausio 28 d. 15 val. 50 min. iki vasario 6 d. 14 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 000 eurų.
Vasario 6 d. 17 val. 06 min. į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1961 m.), kuri pareiškė, kad vasario 5 d. apie 10 val. 30 min. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys (kalbėjo rusų kalba), kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 9 000 eurų.
Visais šiais atvejais pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal LR BK 182 str. 1 d.
sukčiairusų kalbabanko kortelė
Rodyti daugiau žymių