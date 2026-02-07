Reidą pradėję dar dieną ir vairuotojų blaivumą tikrinę ne tik sostinėje, bet ir aplink ją, galiausiai pareigūnai persikraustė į patį Vilniaus centrą. Ir jau netrukus A. Goštauto g. įkliuvo elektrinį automobilį „Nissan“ vairavęs vyras. Pirmu pūtimu į alkotesterį jis pripūtė 0,66 prom., antru – 0,58 prom.
Čia pat A. Goštauto g. pareigūnai sustabdė ir elektriniu dviračiu važiavusį maisto išvežiotoją. Paaiškėjo, kad tai yra Vilniuje gyvenantis Argentinos pilietis.
Vyras buvo buvo blaivus, bet kartu su policija dirbę pasieniečiai nustatė, kad užsienietis jau kone metus Lietuvoje gyvena neteisėtai. Leidimas gyventi Lietuvoje jam buvo panaikintas pernai kovo mėn.
Argentiniečiui surašytas nurodymas per dvi savaites išvykti iš Lietuvos. Jei vyras šį nurodymą ignoruos, jis gali būti sulaikytas ir deportuotas.
Vienas pasprukęs iš Latvijos, kitas – iš Pabradės
Girtų vairuotojų daugiau šiame reide nepasitaikė, tačiau per kelias valandas buvo sulaikyti trys beteisiai vairuotojai.
Pareigūnams automobilius pradėjus stabdyti Ozo g., į reidą maždaug vidurnaktį atriedėjo „Škoda“ lenkiškais valstybiniais numeriais. Jį vairavo leidimą Lenkijoje gyventi turintis 42 metų uzbekas. Kartu važiavo ir du vyrai, kaip vėliau paaiškėjo – Pakistano piliečiai (gimę 2006 m. ir 1999 m.).
Greitai išaiškėjo, kad uzbekas pats to nenorėdamas į pareigūnų rankas atvežė du nelegaliai keliaujančius migrantus. Vienas buvo pabėgęs iš Latvijos užsieniečių registracijos centro. Nelegaliai patekęs į Latviją, iš jos išvykti jaunas vyras teisės neturėjo ir niekur keliauti negalėjo.
Antras pakistanietis uzbeko automobilyje atsidūrė pasprukęs iš Užsieniečių centro Pabradėje. Jis buvo gavęs leidimą išeiti iš centro, tačiau iki 18 val. turėjo sugrįžti. Kadangi vyras laiku negrįžo ir bandė pasprukti į Vakarus, tai yra traktuojama kaip pasišalinimas, kitais žodžiais tariant - pabėgimas.
Abu pakistaniečiai buvo surakinti antrankiais.
Beje, pareigūnams sustabdžius paskui uzbeko vairuojamą automobilį važiavusią mašiną paaiškėjo, kad ji irgi pilna Pakistano piliečių. Patikrinus užsieniečių dokumentus nustatyta, kad šis ekipažas turi teisę būti Lietuvoje.
Ar tai tik atsitiktinumas, kad toje pačioje vietoje vienas paskui kitą sustabdyti du automobiliai su Pakistano piliečiais, ar jie važiavo kartu – galima tik spėlioti.
Turėjo paleisti prie sienos su Lenkija
Paaiškėjo, kad uzbekas pakistaniečius vežė šiek tiek gurkštelėjęs alkoholio. Pirmu pūtimu į policijos alkotesterį jis pripūtė 0,62 prom., antru – 0,33 prom. Kadangi tikrinant blaivumą yra vertinamas mažesnis skaičius, nuobaudos už tai, kad vairavo su kvapu, užsienietis išvengė. Tačiau jo nemalonumai dėl neteisėto migrantų gabenimo per Lietuvą tik prasideda.
Bendraudamas su pareigūnais uzbekas sakė, kad abu pakistaniečius į savo automobilį įsisodino kažkur 30 km nuo Vilniaus. Juos nuvežti turėjo kažkur už 190 km. Bet paprašytas tiksliai pasakyti kur, tvirtino, kad neatsimena.
„Navigacijoje taškai padėti ir to gana“, - sakė jis.
Patikrinus vyro telefoną, jame rasta nemažai įkalčių apie šią migrantų kelionę, susirašinėjimai derinant smulkmenas ir pan. Taip pat paaiškėjo, kad abu migrantus uzbekas turėjo paleisti netoli sienos su Lenkija. Tikėtina, kad pakistaniečiai Lenkijos sieną būtų kirtę pėsčiomis, tuomet juos kažkas vėl būtų paėmęs automobiliu.
Įvykio vietoje bendraudamas su Lrytas žurnalistu neteisėtu migrantų gabenimu įtariamas vyras tvirtino, kad jam pakistaniečiai turėjo sumokėti po 50 eurų kiekvienas. Iš viso esą jis būtų gavęs tik 100 eurų.
„Vis tiek man pakeliui, juk važiuoju į Varšuvą, kur gyvenu“, – sakė užsienietis.
Tačiau uzbeko nurodyta suma yra sunkiai įtikėtina. Paprastai migrantus nelegaliai vežantiems vairuotojams yra mokama daug daugiau.
Kad ir kaip ten būtų, visas šias užsieniečių kelionės smulkmenas dabar jau aiškinsis pasieniečių tyrėjai. Dėl įvykio turėtų būti pradėtas ikiteisminis tyrimas.
