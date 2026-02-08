Keistas nutikimas Vilniuje: merginai kilo įtarimų, kad ją naktį bandyta pagrobti

Mergina pasakojo, kad 1 valandą 35 minutės ji laukė „Bolt“ pavežėjo J.Basanavičiaus gatvėje, netoli gėlių turgaus.
Automobilis turėjo pasirodyti po 1 minutės, todėl mergina priėjo prie gatvės. Daugiau žmonių nebuvo matyti.
Tuo metu privažiavo raudonos spalvos mikroautobusas, kurio galiniai langai buvo užtamsinti, o ant priekinių sėdynių sėdėjo du vyrai. Transporto priemonė sustojo per porą metų, o netrukus privažiavo arčiau.
Pasak merginos, mikroautobusas užblokavo vaizdą, todėl ji šiek tiek atsitraukė. Praėjus maždaug 10 sekundžių mikroautobuso keleivis išlipo. Jis buvo Azijos gyventojams būdingų veido bruožų, kalbėjo rusų kalba.
Užsienietis atkišo telefoną, kuriame buvo matyti tekstas rusų kalba. Jis bandė įtikinėti esąs „Bolt“ pavežėjas.
Žvilgtelėjusi į tekstą telefone, vilnietė nepamatė jokios informacijos, susijusios su savo kelione. Jai įsiminė, kad nebuvo kelionės pabaigos adreso, o tik nurodyta vieta, kur ji tuo metu stovėjo. Mergina atsitraukė nuo atvykėlio ir dar pamatė, kad mikroautobuso valstybinio numerio raidės yra NJC. Skaičių nepavyko įsidėmėti.
„Tuo metu privažiavo tikrasis „Bolt“ automobilis ir nuvažiavau“, – rašė mergina. Ji iškart viską papasakojo vairuotojui. Šis nuramino keleivę ir saugiai nuvežė iki namų.
Vilnietė tikino puikiai prisimenanti visas įvykio detales, nes buvo visiškai blaivi. Ji paskelbė apie nutikimą pranešusi policijai.
Merginai įtarimų dėl negerų atvykėlių kėslų kilo dėl kelių priežasčių.
„Bolt“ vairuotojai nevažinėja po du, o mikroautobusas nėra įprastas pavežėjo automobilis“, – svarstė mergina. Pasak jos, vairuotojai dažniausiai neklausinėja kelionės adreso ir nerodo teksto telefono ekrane.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė patvirtino, kad naktį į sekmadinį, apie 4 valandą dėl šio įvykio gautas pranešimas, kuris perduotas 2-ojo policijos komisariato pareigūnams.
MerginaJono Basanavičiaus gatvė Vilniujemikroautobusas
Rodyti daugiau žymių