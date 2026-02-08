Lietuvos dienaKriminalai

Kruvinas vakarėlis Prienuose: girtas vyras suažalojo du sugėrovus

Medikų pagalbos prireikė dviems Prienų gyventojams, kuriuos bute vykusių išgertuvių metu sužalojo sugėrovas. 
Vasario 7 d. apie 16 val. į Prienų ligoninę dėl sužalojimų pristatyti neblaivūs vyras (gim. 1970 m.) (2,73 prom.) ir moteris (gim. 1999 m.) (3,16 prom.), kurie paaiškino, kad tą pačią dieną (laikas nustatinėjamas) Prienuose, bute, juos išgertuvių metu, kilus ginčui, sužalojo vyras (gim. 1976 m.).
Suteikus med. pagalbą, nukentėjusieji gydomi ambulatoriškai. Neblaiviam (2,74 prom.) įtariamajam įteiktas šaukimas.
Surinkta medžiaga pagal LR BK 140 str. 1 d.
