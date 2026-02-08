Sukčiai iš dviejų gyventojų išviliojo daugiau nei 11,6 tūkst. eurų

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, vasario 7 d. buvo gautas pranešimas, kad vasario 6 d., apie 10.37 val., vyrui (gim. 1940 m.) būnant Vilniuje, namuose, paskambino nepažįstami asmenys ir prisistatė elektros tinklų darbuotoju bei policijos pareigūnu. Apgaule sukčiai iš vyro išviliojo 6,66 tūkst. eurų.
Tuo metu Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad taip pat vasario 7 d. pareigūnai gavo pranešimą, jog iš moters (gim.1954 m.) nuo 2025 m. gegužės 12 d. iki 2026 m. vasario 6 d. apgaulės būdu buvo išviliota apie 5 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
