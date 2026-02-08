Lietuvos dienaKriminalai

Sukčiai iš dviejų gyventojų išviliojo daugiau nei 11,6 tūkst. eurų

2026 m. vasario 8 d. 11:06
Sukčiai iš Vilniaus ir Klaipėdos gyventojų apgaulės būdu išviliojo daugiau nei 11,6 tūkst. eurų.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, vasario 7 d. buvo gautas pranešimas, kad vasario 6 d., apie 10.37 val., vyrui (gim. 1940 m.) būnant Vilniuje, namuose, paskambino nepažįstami asmenys ir prisistatė elektros tinklų darbuotoju bei policijos pareigūnu. Apgaule sukčiai iš vyro išviliojo 6,66 tūkst. eurų. 
Tuo metu Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas pranešė, kad taip pat vasario 7 d. pareigūnai gavo pranešimą, jog iš moters (gim.1954 m.) nuo 2025 m. gegužės 12 d. iki 2026 m. vasario 6 d. apgaulės būdu buvo išviliota apie 5 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
