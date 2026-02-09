„Via Baltica“ kelyje rastas žiauriai sužaloto vyro kūnas: policija ieško pasišalinusio vairuotojo

Kaip pranešė Policijos departamentas, palaikai rasti pirmadienio paryčiais, apie 4.20 val., 54-ame šio kelio kilo kilometre, Marijampolės savivaldybės teritorijoje.
Rastas mirusio galimai vyro (gim. 1984 m.) kūnas su įvairiais sužalojimais.
Įtariama, kad jį partrenkė ir mirtinai sužalojo nenustatytas automobilis, kuris iš įvykio vietos pasišalino.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus žūtimi pasibaigusios avarijos.
