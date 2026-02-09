Lietuvos dienaKriminalai

„Via Baltica“ kelyje rastas žiauriai sužaloto vyro kūnas: policija ieško pasišalinusio vairuotojo

2026 m. vasario 9 d. 07:09
Kelyje Kaunas-Marijampolė-Suvalkai rastas galimai per avariją mirtinai sužaloto žmogaus kūnas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, palaikai rasti pirmadienio paryčiais, apie 4.20 val., 54-ame šio kelio kilo kilometre, Marijampolės savivaldybės teritorijoje.
Rastas mirusio galimai vyro (gim. 1984 m.) kūnas su įvairiais sužalojimais.
Įtariama, kad jį partrenkė ir mirtinai sužalojo nenustatytas automobilis, kuris iš įvykio vietos pasišalino.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl žmogaus žūtimi pasibaigusios avarijos.
