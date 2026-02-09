Lietuvos dienaKriminalai

Dėl internete plitusių vaizdų prokuratūrą pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš vaikus

2026 m. vasario 9 d. 16:53
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo departamente pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl š. m. sausio pabaigoje socialiniuose tinkluose platinto vaizdo įrašo, kuriame galimai smurtaujama prieš mažamečius.
Šis sprendimas priimtas prokurorui susipažinus su Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate vasario 3 d. priimtu nutarimu, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl galimo fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo mažamečiams, ir jį panaikinus.
Prokuroro nutarime konstatuojama, kad vien žmogaus paaiškinimai, jog su vaikais buvo kvailiojama, juokaujama, nebuvo naudojamas nei fizinis, nei psichologinis smurtas, nėra pakankami daryti išvadas dėl nusikalstamos veikos buvimo ar nebuvimo pastarojo veiksmuose.
Prokuroro vertinimu, siekiant išsamiai ir objektyviai įvertinti aplinkybes dėl fizinio smurto panaudojimo mažamečių atžvilgiu, yra būtina gauti kitą reikšmingą vertinimui informaciją.
Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
