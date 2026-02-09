Tragiškos išgertuvės Zarasuose: pamatęs sugėrovą vagiant maistą iš šaldytuvo, 60-metis vyrą mirtinai uždaužė

Bylos duomenimis, 2025 m. gegužės 23 d. Zarasuose, Šiaulių gatvėje esančiame gyvenamajame name, vyko išgertuvės. Kartu su namo šeimininku girtavęs G. Slavinskas supyko ant kito svečio – O. N. Konflikto priežastis buvo buitinė – kaltinamasis teigė pamatęs, kaip O. N. kraunasi maisto produktus iš šeimininko šaldytuvo į savo kišenes.
Įsiutęs G. Slavinskas ėmė smurtauti – rankomis ir kojomis sudavė nukentėjusiajam ne mažiau kaip 12 smūgių į įvairias kūno vietas, iš jų bent 4 – tiesiai į galvą.
Nors G. Slavinskas teisme bandė teisintis, jog jo smūgiai nebuvo stiprūs, teismo medicinos ekspertai pateikė priešingas išvadas. Vyras mirė nuo sunkaus galvos sumušimo, sukėlusio smegenų suspaudimą ir ūminį kvėpavimo bei širdies veiklos nepakankamumą. Ekspertai pabrėžė, kad po tokių traumų auka galėjo išgyventi vos keliolika minučių.
Teismas konstatavo, kad G. Slavinskas veikė netiesiogine tyčia. Nors tiesioginių įrodymų, kad jis kryptingai siekė nužudyti, nėra, smurtavimo būdas ir intensyvumas rodo visišką abejingumą žmogaus gyvybei.
Nuosprendį paskelbęs teisėjas Valdas Ciesiūnas pažymėjo, kad „kaltinamasis, smogdamas nukentėjusiajam į galvą – gyvybiškai svarbią kūno vietą – negalėjo nesuprasti savo veiksmų pavojingumo ir kad nuo tokio veikimo O. N. gali mirti; jis sąmoningai leido tokioms pasekmėms atsirasti.“
Kaltinamojo versiją, kad auka galėjo būti sumušta anksčiau, paneigė vaizdo įrašai ir liudytojų parodymai, jog dieną prieš įvykį O. N., nors ir turėjo senų mėlynių, jautėsi neblogai ir savarankiškai judėjo. Teismas pripažino, kad būtent G. Slavinsko tyčiniai veiksmai buvo esminė mirties priežastis.
Skirdamas bausmę, teismas atsižvelgė į tai, kad G. Slavinskas yra itin pavojinga asmenybė. Vyras anksčiau teistas net 9 kartus, daugiausia už plėšimus bei vagystes, o šį nusikaltimą įvykdė praėjus vos metams po grįžimo iš įkalinimo įstaigos. Jo atsakomybę lengvina prisipažinimas ir gailėjimasis, tačiau sunkina tai, kad nusikaltimą padarė neblaivus ir būdamas pripažintas recidyvistu.
Teismo sprendimu, iki nuosprendis įsiteisės, nuteistasis liks suimtas.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
nuosprendisnužudymasZarasai
