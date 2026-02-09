Lietuvos dienaKriminalai

Kaune chuliganas priešinosi ir sužalojo policininką

2026 m. vasario 9 d. 08:49
Kaune vyras sekmadienį priešinosi sulaikomas ir sužalojo policininką.
Anot Policijos departamento, apie 15 val. Kaune, Antano Juozapavičiaus prospekte, prie parduotuvės, įtarus viešosios tvarkos nusižengimu sulaikomas asmuo aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 2003 m.).
Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1981 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
Kaunaspasipriešinimaspolicininkas
