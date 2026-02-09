Kaune chuliganas priešinosi ir sužalojo policininką

Anot Policijos departamento, apie 15 val. Kaune, Antano Juozapavičiaus prospekte, prie parduotuvės, įtarus viešosios tvarkos nusižengimu sulaikomas asmuo aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gim. 2003 m.).
Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, gydomas ambulatoriškai.
Įtariamasis (gim. 1981 m.) uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnui.
Kaunaspasipriešinimaspolicininkas
