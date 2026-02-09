Pietų Lietuvoje pasieniečiai perėmė 7 balionais atskraidintus krovinius, sulaikyti 2 įtariamieji

VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus bei Kabelių, Druskininkų ir Kapčiamiesčio pasienio užkardų pareigūnai šią kontrabandą sulaikė Varėnos ir Lazdijų rajonuose bei Druskininkų savivaldybėje.
Prie oro balionais iš Baltarusijos atskraidintų krovinių, kaip įprasta tokiais atvejais, buvo pritvirtinti GPS įrenginiai. Iš viso penktadienį į pasieniečių sandėlius po šių sulaikymų pateko 12 700 pakelių nelegalių rūkalų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis atliekamas ikiteisminis tyrimas.
Vienas iš tokių penktadienio atvejų tapo išskirtinis tuo, kad buvo sudėtinga pasiekti Čepkelių rezervato teritorijoje Varėnos rajone nusileidusį krovinį. Iki čia sunkiai praeinamomis vietomis Kabelių užkardos pasieniečiai apie 3 km brido per dideles pusnis.
Šie 3 500 pakelių baltarusiškų cigarečių buvo atskraidinti trimis tarpusavyje sujungtais balionais. Kontrabandą perėmusiems Kabelių pasieniečiams su kroviniu per pelkę vėl apie 3 km teko klampoti atgal iki vietos, kur galėjo privažiuoti tarnybinis visureigis.
Šeštadienio ryto VSAT duomenimis, iš viso šiemet perimta 40 oro balionais iš Baltarusijos gabentų rūkalų krovinių, daugiau kaip 108 tūkst. pakelių. Be to, VSAT pareigūnai šiemet jau sulaikė 23, įtariama, su oru iš Baltarusijos gabenta kontrabanda susijusius asmenis. 2025 m. VSAT pareigūnai sulaikė 171, įtariama, su taip skraidintais rūkalais susijusį asmenį.
Pernai iš viso buvo perimti 635 oro balionais į Lietuvą skraidinti rūkalų kroviniai. 2024-aisiais buvo 226 tokie atvejai. 2023 m. fiksuoti 3 panašūs bandymai, o 2022 m. kontrabandos skraidinimo balionais nebuvo.
Pastaraisiais metais įvairiomis priemonėmis sustiprinus sienos su Baltarusija apsaugą, kontrabandos gabenimas sausumos keliais tapo labai sudėtingas.
Daugiau negu keturis penktadalius iš Baltarusijos į Lietuvą patekusių cigarečių 2025 m. buvo bandoma atgabenti oru naudojant balionus ar bepiločius orlaivius.
Pernai jais skraidinta ir į pasieniečių sandėlius pateko daugiau kaip 1,6 mln. pakelių cigarečių.
Siekiant suvaldyti kontrabandą oro balionais Lietuvoje taikytos įvairios poveikio priemonės.
Tarp jų – paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija, sukurta jungtinė teisėsaugos darbo grupė efektyvesnei kovai su balionais gabenama kontrabanda, įvykdytos didelio masto ir veiksmingos operacijos prieš tokia nusikalstama veikla užsiimančius asmenis, priimtos įstatymų pataisos kovai su šiuo reiškiniu ir kt.
Beje, cigaretes iš Baltarusijos oro balionais gana intensyviai bandoma gabenti ir į Lenkiją. Tokių atvejų fiksuota ir Latvijoje.
