2026 m. vasario 9 d. 10:30
Plungės rajone vagių grobiu tapo keturratis
2026 m. vasario 9 d. 10:30
Lrytas.lt
Sekmadienį policija gavo pranešimą apie keturračio vagystę Plungės rajone.
Apie 13.00 val. Varkalių kaime buvo pastebėta, kad iš negyvenamos sodybos kiemo yra pavogtas keturratis.
Vagių padaryta žala siekia apie 1000 eurų.
Pradėtas vagystės tyrimas.
