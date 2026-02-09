Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje iš buto dingo keli tūkstančiai eurų

2026 m. vasario 9 d. 10:36
Sekmadienio popietę policijai buvo pranešta apie pinigų vagystę iš buto Vilniuje.
Pinigų trūkumas V. Kudirkos gatvėje esančio namo bute buvo pastebėtas 13 val. 35 min.
Pareiškėjas nurodė pasigedęs 2 677 eurų.
Dėl vagystės pradėtas ikiteisminis tyrimas.
