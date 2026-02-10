Dėl neteisėto migrantų gabenimo Lenkijoje sulaikytas dar vienas lietuvis

Kaip pranešė Lenkijos pasieniečiai, vasario 10 d. apie 7 val. ryto vietos laiku (apie 8 val. Lietuvos laiku), pareigūnai kartu su jiems talkinančiais teritorinės gynybos kariais netoli sienos su Lietuva sulaikė Lietuvos pilietį. Vyras per Lenkijos teritoriją turėjo nugabenti keturis Etiopijos piliečius į Vakarų Europą.
Lenkai skelbia, kad lietuvis visų pirma migrantus išsodino iš automobilio Lietuvos pusėje ties siena su Lenkija. Pas jis automobiliu netrukus legaliai kirto sieną ir pravažiavęs kontrolės postą Lenkijos teritorijoje turėjo vėl pasiimti migrantus, kurie sieną kirto pėsčiomis.
Sulaikius migrantus paaiškėjo, kad jie yra pabėgę iš Latvijoje esančio užsieniečių registracijos centro. Sutvarkius formalumus, Etiopijos piliečiai bus perduoti Lietuvos pareigūnams, kurie savo ruožtu užsieniečius grąžins į Latviją.
Tuo tarpu sulaikytam lietuviui už nelegalios migracijos organizavimą gresia iki 8 metų lenkiškame kalėjime.
Tai jau antras panašus atvejis per kelias pastarasias paras. Kaip skelbė Lrytas, vasario 6 d. Lenkijos pasienio patrulis netoli valstybės sienos su Lietuva sulaikė keturis migrantus, kurie neteisėtai iš Lietuvos pėsčiomis atėjo į Lenkiją. Paaiškėjo, kad tai yra du Somalio piliečiai ir du Etiopijos piliečiai. Nė vienas jų neturėjo dokumentų, leidžiančių legaliai atvykti į Lenkiją ir būti jos teritorijoje.
Kitas pasienio patrulis netoliese sulaikė Lietuvos pilietį, kuris automobiliu atvyko pasiimti sieną kirtusių migrantų ir būtų juos gabenęs toliau į Europą.
Migrantai buvo grąžinti į Lietuvą, o lietuvis sulaikytas, jam gresia iki 8 metų kalėjimo.
migrantaisulaikymaslietuvis
