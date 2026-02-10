Į restoraną Vilniuje atėjęs vyras pavogė pinigus ir 10 butelių šampano – gal atpažinsite

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Šių metų vasario 7 d. apie 2 val. 05 min. Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus g., nenustatytas vyras, užėjęs į restorano patalpas, iš kasos aparato pavogė apie 200 eurų ir apie 10 butelių šampano. Įmonė patyrė apie 1 700 eurų nuostolį.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, +370 646 32 147, el. p. daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.