Lietuvos dienaKriminalai

Į restoraną Vilniuje atėjęs vyras pavogė pinigus ir 10 butelių šampano – gal atpažinsite

2026 m. vasario 10 d. 10:13
Lrytas.lt
Vilniaus policija prašo visuomenės pagalbos atpažįstant vagystė įtariamą vyrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Šių metų vasario 7 d. apie 2 val. 05 min. Vilniuje, L. Stuokos-Gucevičiaus g., nenustatytas vyras, užėjęs į restorano patalpas, iš kasos aparato pavogė apie 200 eurų ir apie 10 butelių šampano. Įmonė patyrė apie 1 700 eurų nuostolį.
Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, policija prašo nedelsiant susisiekti su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus tyrėja Daiva Žilinskyte, +370 646 32 147, el. p. daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.
paieškaVagystėVilnius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.