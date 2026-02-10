Lenkijos pasieniečiai sulaikė lietuvį, įtariamą nelegaliu migrantų gabenimu į Vakarus

Kaip informavo Lenkijos pasieniečiai, vasario 6 d. pasienio patrulis netoli valstybės sienos su Lietuva sulaikė keturis migrantus, kurie neteisėtai iš Lietuvos pėsčiomis atėjo į Lenkiją.
Paaiškėjo, kad tai yra du Somalio piliečiai ir du Etiopijos piliečiai. Nė vienas jų neturėjo dokumentų, leidžiančių legaliai atvykti į Lenkiją ir būti jos teritorijoje.
Kitas pasienio patrulis netoliese sulaikė Lietuvos pilietį, kuris automobiliu atvyko pasiimti sieną kirtusių migrantų ir būtų juos gabenęs toliau į Europą.
Migrantai grąžinti į Lietuvą ir perduoti Lietuvos pasieniečiams. Tuo tarpu sulaikytam lietuviui Lenkijoje gresiai iki 8 metų laisvės atėmimo.
Lenkijos pasieniečiai praneša, kad šiemet Lietuvai jau grąžinta daugiau nei du su puse šimto migrantų. Sulaikytų vedlių ir nelegalios migracijos organizatorių greta Lietuvos sienos skaičius jau artėja prie pusšimčio.
migrantaisulaikymasLenkija
