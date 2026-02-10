Mįslinga Estijos piliečio žūtis kelyje „Via Baltica“: aiškėja daugiau tragedijos aplinkybių

Kaip jau skelbė Lrytas, vasario 9 d. apie 4 val. 20 min. Marijampolės savivaldybėje, kelio Kaunas-Marijampolė-Suvalkai 54-ame km, kelio važiuojamojoje dalyje, rastas mirusio Estijos piliečio (gim. 1984 m.) kūnas su įvairiais sužalojimais.
Įtariama, kad vyriškį partrenkė ir mirtinai sužalojo nenustatytas automobilis, kuris iš įvykio vietos pasišalino.
Kauno priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba informuoja, kad į įvykio vietą buvo nusiųstos visos operatyvinės tarnybos, nes pranešiams apie galimą nelaimę gautas iš žuvusiojo telefono „iPhone“.
Kaip rašoma ugniagesių pranešime, vasario 9 d. apie 4 val. 14 min. buvo automatinis pranešimas iš „iPhone“ įrenginio, kad jo turėtojas pateko į eismo įvykį kelyje A5 (Kaunas – Marijampolė), ties Puskelnių kaimu (Sanavos seniūnija).
Į Bendrąjį pagalbos centrą atskriejus pranešimui, niekas nekalbėjo, perskambinus neatsiliepė.
Į numanomą avarijos vietą buvo nusiųstos visos operatyvinės tarnybos – ugniagesiai, policijos pareigūnai, greitosiso pagalbos medikai.
Tarnyboms atvykus, šalikelėje stovėjo automobilis „Peugeot 3008“ užvestu varikliu, neapgadintas, šalia jo buvo partrenktas vyras, kitos transporto priemonės nebuvo.
Atvykę medikai konstatavo vyro mirtį.
Buvo uždarytas A5 kelias kryptimi Kaunas–Marijampolė, kol policija tyrė eismo įvykio aplinkybes.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
