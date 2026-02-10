Netoli Marijampolės sustabdę lenkų mikroautobusą pasieniečiai jame aptiko 10 pasislėpusių migrantų

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį, tuoj po vidurnakčio, neteisėtos migracijos kontrolę vykdantys VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos pareigūnai ties Rudiškių kaimu (Marijampolės savivaldybė) sustabdė patikrinti furgoną „Volkswagen Transporter Combi“. Automobilį su lenkiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 27-erių Lenkijos pilietis. Kartu su juo važiavo 43-ejų jo tautietis.
Atidarius krovininio furgono duris, VSAT pareigūnai išvydo dešimt ant automobilio grindų sėdinčių svetimšalių. Šeši jų prisistatė Somalio, keturi – Etiopijos piliečiais, nuo 19-os iki 31-erių metų.
Paaiškėjo, kad visi jie pasišalinę iš Latvijos užsieniečių apgyvendinimo vietų. Jie VSAT pareigūnams pateikė Latvijos užsieniečių registracijos centro (URC) išduotus pažymėjimus. Kitų tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, taip pat teisę atvykti ir būti Lietuvoje bei Šengeno erdvėje suteikiančių dokumentų atėjūnai neturėjo.
Pirminiais duomenimis, Latvijoje jie atsidūrė neteisėtai kirtę sieną iš Baltarusijos. Latvių pasieniečių sulaikyti, pasiprašė prieglobsčio.
Tikėtina, jog tai tebuvo dingstis sulaukti progos per Lietuvą ir ES vidaus sienas judėti toliau į Vakarų Europą, tikėtina – į Vokietiją. Kol nagrinėjami jų prieglobsčio prašymai, tokie užsieniečiai gali trumpam išeiti iš URC, tačiau neturi teisės išvykti iš šalies, šiuo atveju – iš Latvijos.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Į neteisėtą žmonių gabenimą įsitraukę lenkai atsidūrė laikino sulaikymo patalpoje. Antradienį paaiškės, ar teismas skirs jiems griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą.
Afrikiečiai buvo apgyvendinti viename iš Varėnos pasienio rinktinės padalinių. Vėliau, kaip įprasta tokiais atvejais, atlikę būtinas procedūras, pasieniečiai juos perduos savo kolegoms latviams.
