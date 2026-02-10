Stambi tarptautinė operacija: Lietuvos pareigūnai su ispanais ir islandais smogė rimtam narkotikų platintojų tinklui

Kaip rašoma prokuratūros pranešime, vykdant koordinuotą tarptautinę operaciją penkiose Europos šalyse sulaikyti 24 žmonės. Pareigūnai atliko kratas daugiau nei 41 objekte. Kratų metu buvo surasti ir paimti narkotikai, kanapių augalų smulkintuvai, pinigai, kriptovaliutų piniginės, mobilieji telefonai bei kiti elektroniniai prietaisai.
Tyrimas atskleidė, kad grupuotė disponavo daugiau nei 39 kg kokaino, 5 100 MDMA tablečių ir 1 kg ketamino bei metamfetamino. Narkotikai buvo gabenami įvairiais būdais – paslėpti bagaže, organizme arba skystu pavidalu. Narkotikų tinklas daugiausia naudojosi narkotikų „mulais“, paprastai socialiai pažeidžiamais žmonėmis, kuriuos buvo lengva įtikinti gabenti narkotikus.
Kruopščiai suplanuotų veiksmų dieną Lietuvoje buvo sulaikyti 6 įtariamieji, siejami su organizuotu nusikalstamumu. Visi sulaikytieji uždaryti į areštinę, jiems paskirtos kardomosios priemonės, trims taikoma griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
Atlikus kratas, rasta ir paimta, kaip įtariama, narkotinių (psichotropinių) medžiagų bei su nusikalstama veikla susijusių daiktų. Tyrimo metu laikinai apribotos nuosavybės teisės į kelių šimtų tūkstančių eurų vertės nekilnojamąjį turtą, įskaitant žemės sklypus, butą ir brangius automobilius.
Sulaikytiesiems priklausomai nuo kiekvieno įtariamojo veiklos pareikšti įtarimai, susiję su labai didelio kiekio narkotikų disponavimu, kontrabanda ir nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimu.
Be to, dar 2025 m. lapkričio mėn., bendradarbiaujant su Valstybės sienos apsaugos tarnyba ir Muitinės kriminaline tarnyba, Vilniaus oro uoste buvo sulaikytas Latvijos Respublikos pilietis, atskridęs iš Ispanijos, kuris savo bagaže gabeno apie 7 kg kokaino. Vyrui pareikšti įtarimai dėl labai didelio narkotinės medžiagos kiekio kontrabandos, jam paskirta kardomoji priemonė – suėmimas.
Operacijoje dalyvavo daugiau nei 50 pareigūnų iš Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo valdybos.
Europolas praneša, kad sulaikymai įvykdyti vasario 4 d. Pasak šio pranešimo, vienu metu Islandijoje sulaikyta 11 įtariamųjų, 6 sulaikyti Lietuvoje, 4 – Ispanijoje, 2 – Belgijoje ir 1 Danijoje.
Europolas taip pat praneša, kad neteisėtos pajamos iš narkotikų prekybos, kaip įtariama, buvo legalizuojamos per nekilnojamąjį ir kitą brangų turtą Lietuvoje.
