Sukčiai ir toliau siaučia iš patiklių gyventojų susirinkdami tūkstančius eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, vasario 9 d. Vilniaus policijoje gautas moters (gimusi 1965 m.) pranešimas, kad dar lapkričio 15 d. Vilniuje, jai paskambino nepažįstamas rusakalbis vyras, kuris, prisistatęs teisininku, padedančiu susigrąžinti prarastus pinigus, apgaule išviliojo 12 000 eurų.
Taip pat vasario 9 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1961 m.) pranešimas, kad vasario 6 d. apie 21 val. 16 min. Vilniuje, būnant namuose, paspaudus per žinučių susirašinėjimo programėlę gautą aktyvią nuorodą, iš banko sąskaitos apgaule pasisavinta 1 870 eurų.
Tą pačią dieną apie 16 val. 26 min. Vilniuje, moteriai (gimusi 1946 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs elektros tinklų darbuotoju, apgaule išviliojo 2 600 eurų ir banko mokėjimo kortelę. Nuostolis – 3 000 eurų.
Apie 19 val. Elektrėnų savivaldybėje, į moters (gimimusi 1938 m.) namus atėjo nepažįstamas vyras, kuris, prisistatęs policijos pareigūnu, apgaule išviliojo 9 000 eurų.
Policijos departamentas informuoja, kad vasario 9 d. į Kelmės r. PK kreipėsi moteris (gimusi 1963 m.), kuri pareiškė, kad vasario 6 d. apie 12 val. 38 min. Kelmėje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės (kalbėjo rusų ir lietuvių kalbomis), kurie prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 16 000 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
