Vilniuje slystelėjo blaivaus maisto išvežiotojo automobilis – trenkėsi į policiją

2026 m. vasario 10 d. 11:38
Nesuvaldęs savo transporto priemonės Vilniuje blaivus maisto išvežiotojas trenkėsi į tarnybinį policijos automobilį. Žmonės per incidentą nenukentėjo.
Apie incidentą policijos budėtojus informavo patys pareigūnai, į kurių automobilį atsitrenkė kita mašina.
Pasak pareigūnų pranešimo, vasario 10 d. apie 10 val. 20 min. Vilniuje, Parko g., ligoninės automobilių aikštelėje į tarnybinį policijos automobilį „Volkswagen Transporter“ atsitrenkė automobilis „Mercedes-Benz“, vairuojamas vyro (gim. 1977 m.).
Pirminiais duomenimis, avariją sukėlęs vyras yra maisto išvežiotojas. Jis buvo blaivus.
Kadangi žmonės per incidentą nenukentėjo, incidento aplinkybės ir kaltininkas buvo aiškus, įvykio dalyviai užsipildė eismo įvykio deklaracijas.
