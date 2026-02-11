Nuteistiems Panevėžio narkotikų platintojams – blogos žinios iš Apeliacinio teismo

2025 metų sausio 24-osios Panevėžio apygardos teismo nuosprendžiu minėti keturi panevėžiečiai bei šiaulietis buvo pripažinti kaltais dėl disponavimo narkotinėmis, psichotropinėmis medžiagomis ir jų platinimo.
Vienam iš kaltinamųjų, M. Z., dėl disponavimo labai dideliu kiekiu narkotikų (daugiau nei 18 kg kanapių ir 84 g kokaino) turint tikslą juos platinti, teismas skyrė 10 metų 6 mėn. laisvės atėmimo bausmę.
Š. Z. dėl labai didelio kiekio kvaišalų (667 g kanapių, 7,42 g kokaino, 84 gramų haliucinogeninių grybų ir kt.) skirta 5 metų laisvės atėmimo bausmė bei 5 tūkst. 700 eurų konfiskavimas.
Dėl disponavimo mažesniais kvaišalų kiekiais ir jų platinimo K. Z. nuteistas 3 metų laisvės atėmimo bausme ir skirta 2 tūkst. eurų bauda, o M. Š. skirti 3 metai laisvės atėmimo.
Šiaulietis R. Z. pripažintas kaltu dėl disponavimo labai dideliu narkotinių medžiagų kiekiu, tačiau laisvės atėmimo bausmės išvengė – kadangi savo kaltę visiškai pripažino, jam skirtas laisvės apribojimas 2 metams.
Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Mindaugas Rimkus ir nuteisti keturi panevėžiečiai minėtą nuosprendį skundė apeliacine tvarka. Nuteistieji Lietuvos apeliacinio teismo prašė juos išteisinti, o prokuratūra prašė dviem iš minėtų vyrų taikyti išplėstinį turto konfiskavimą.
Lietuvos apeliacinis teismas vasario 9 d. paskelbtu nuosprendžiu nuteistųjų skundus atmetė, o prokuratūros – tenkino iš dalies.
Aukštesnės instancijos teismas pagrįstais pripažino prokuroro skunde išdėstytus argumentus, kad byloje yra pakankamai duomenų, patvirtinančių, kad M. Z. ir Š. Z. iki sulaikymo vertėsi narkotinių ppsichotropinių medžiagų platinimu, o lėšos, kurių teisėtumo kaltinamieji negalėjo pagrįsti, būtent ir yra gautos iš nusikalstamos veikos.
Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė M. Z. taikyti išplėstinį turto konfiskavimą ir konfiskuoti 13 tūkst. 500 eurų, kurie buvo rasti ir paimti kratų metu, automobilį ( 2 tūkst. 720 eurų vertės) bei kito konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – 79 tūkst. 500 eurų.
Nuteistajam Š. Z. pirmos instancijos teismo skirtą konfiskuotino turto, kaip gauto nusikalstamu būdu, vertę Lietuvos apeliacinis teismas padidino daugiau nei per pusę – iki 11 tūkst. 910 eurų. Jam papildomai pritaikytas išplėstinis turto konfiskavimas – nuteistasis neteks 2 tūkst. 160 eurų vertės automobilio.
Apeliacinės instancijos teismo nuosprendis įsigaliojo nuo jo paskelbimo dienos ir per 3 mėnesius gali būti skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
