Panevėžio apygardos teismas nesušvelnino bausmės telefoniniam sukčiui, išviliojusiam dešimtis tūkstančių eurų

Nors teismas sušvelnino kai kurių nusikaltimų teisinį vertinimą, tai neturėjo įtakos galutinei bausmei – pagrindiniam nusikaltimų iniciatoriui Dovydui Mauliui skirta 3,5 metų laisvės atėmimo bausmė liko nepakitusi.
Teismas nustatė, kad D. Maulius, atlikdamas laisvės atėmimo bausmę Pravieniškėse, 2020 m. rugsėjo–spalio mėn. sistemingai vykdė sukčiavimus naudodamasis mobiliojo ryšio telefonais.
Nusikaltimams buvo naudojama identiška schema – nuteistasis skambindavo atsitiktiniams asmenims, prisistatydavo policijos pareigūnu arba banko darbuotoju ir įtikindavo, kad jų sąskaitose vykdomos neteisėtos operacijos.
Išviliojęs iš nukentėjusiųjų elektroninės bankininkystės prisijungimo duomenis, jis skubiai pervesdavo pinigus į kitas sąskaitas arba organizuodavo jų išgryninimą per laisvėje esančius bendrininkus.
Išnagrinėjęs bylą, apygardos teismas patvirtino, kad D. Maulius yra kaltas dėl didelės vertės turto pasisavinimo.
Viename iš epizodų jis apgavo Vilniuje įsikūrusios bendrovės vadovą ir per vieną dieną iš įmonės sąskaitos pasisavino daugiau kaip 32 tūkst. eurų.
Kitais atvejais nukentėjo privatūs asmenys. Iš viso D. Maulius apgaule įgijo turto už daugiau nei 55 793 Eur, o dar 31 298 Eur kėsinosi užvaldyti, tačiau šių pinigų operacijos buvo laiku sustabdytos bankų ir kitų institucijų saugos sistemų ar pačių nukentėjusiųjų.
Šioje byloje iš viso buvo nuteisti septyni asmenys. Nors apeliacinį skundą apygardos teismui pateikė tik D. Maulius, teismo sprendimas perkvalifikuoti veiką iš „organizuotos grupės“ į „bendrininkų grupę“ teisiškai palietė dar du nuteistuosius.
Teismas, švelnindamas bendrą teisinę padėtį, šiek tiek sumažino jiems skirtas laisvės atėmimo bausmes. Kiti keturi byloje nuteisti asmenys nuosprendžio neskundė, jiems paliktos galioti pirmosios instancijos teismo paskirtos bausmės.
Nepaisant kai kurių epizodų perkvalifikavimo, galutinė subendrinta bausmė D. Mauliui išliko 3 metai ir 6 mėnesiai laisvės atėmimo.
Teismas pažymėjo, kad D. Maulius yra recidyvistas, teistas daugiau nei 20 kartų, o naujus nusikaltimus vykdė atlikdamas laisvės atėmimo bausmę.
Be skirtų laisvės atėmimo bausmių, nuteistieji privalės atlyginti visą nukentėjusiems padarytą turtinę žalą bei padengti proceso išlaidas.
