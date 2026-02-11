Per užšalusį Nemuną iš Rusijos į Lietuvą atėjo trigubą pilietybę turintis vyras

Sekmadienio vakarą VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos pareigūnai ties Panemunės miestu (Pagėgių sav.) per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo žmogų, ledu iš Kaliningrado srities skersai Nemuną einantį į Lietuvos teritoriją. Netrukus neteisėtai valstybės sieną kirtusį vyrą VSAT pareigūnai sulaikė.
Paaiškėjo, kad sulaikytasis – net trigubą pilietybę, Rusijos, Airijos ir Vokietijos, turintis 68-erių vyras.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Antradienį po apklausos užsienietis buvo paleistas, jam paskirta kardomoji priemonė – užstatas.
Šiemet tai jau trečiasis neteisėtai valstybės sieną perėjęs žmogus, kurį sulaikė pasieniečiai. Du iš pažeidėjų tai padarė dėl neatsargumo.
Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 57 valstybės sienos pažeidėjus (21 – dėl neatsargumo). Daugiausia tokių įvykių užfiksuota Baltarusijos bei Rusijos (9) pasienyje. Tarp pažeidėjų dominavo Lietuvos piliečiai – 21.
sulaikymasrusasKaliningrado sritis
