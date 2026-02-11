Lietuvos dienaKriminalai

Per užšalusį Nemuną iš Rusijos į Lietuvą atėjo trigubą pilietybę turintis vyras

2026 m. vasario 11 d. 12:16
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Bardinų pasieniečiai sulaikė vyrą, iš Rusijos Kaliningrado srities Nemuno ledu neteisėtai perėjusį Lietuvos valstybės sieną.
Daugiau nuotraukų (2)
Sekmadienio vakarą VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų pasienio užkardos pareigūnai ties Panemunės miestu (Pagėgių sav.) per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo žmogų, ledu iš Kaliningrado srities skersai Nemuną einantį į Lietuvos teritoriją. Netrukus neteisėtai valstybės sieną kirtusį vyrą VSAT pareigūnai sulaikė.
Paaiškėjo, kad sulaikytasis – net trigubą pilietybę, Rusijos, Airijos ir Vokietijos, turintis 68-erių vyras.
Dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, areštas arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Antradienį po apklausos užsienietis buvo paleistas, jam paskirta kardomoji priemonė – užstatas.
Šiemet tai jau trečiasis neteisėtai valstybės sieną perėjęs žmogus, kurį sulaikė pasieniečiai. Du iš pažeidėjų tai padarė dėl neatsargumo.
Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 57 valstybės sienos pažeidėjus (21 – dėl neatsargumo). Daugiausia tokių įvykių užfiksuota Baltarusijos bei Rusijos (9) pasienyje. Tarp pažeidėjų dominavo Lietuvos piliečiai – 21.
sulaikymasrusasKaliningrado sritis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.