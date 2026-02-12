Beveik 10 tūkst. eurų apgaule iš viešbučio pasisavinęs vilnietis keliaus už grotų

Apeliacinės instancijos teismas panaikino Vilniaus miesto apylinkės teismo nuosprendžio dalį, kuria V. B. paskirtos 1 metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas buvo atidėtas 1 metams ir 6 mėnesiams be intensyvios priežiūros.
Bylos duomenis, 2025 m. vasaros naktį V. B. atvyko į vieną sostinėje esantį viešbutį ir darbuotojui paaiškino, kad turi atlikti pinigų inkasaciją.
Apgaule įgijęs viešbučio darbuotojo pasitikėjimą, nuteistasis iš jo gavo 9720 eurų grynaisiais pinigais ir šiuos pinigus pasisavino.
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2025 m. lapkričio mėn. nuosprendžiu V. B. buvo nuteistas už sukčiavimą (pagal Baudžiamojo kodekso 182 str. 1 d.), jam buvo skirta 1 metų laisvės atėmimo bausmė, kurios vykdymas buvo atidėtas 1 metams 6 mėnesiams.
Su laisvės atėmimo bausmės atidėjimu nesutiko Vilniaus apylinkės prokuratūros vyriausiasis prokuroras, apeliaciniu skundu prašęs nuteistajam skirti realią laisvės atėmimo bausmę.
Prokuratūros skunde nurodyta, kad anksčiau V. B. jau buvo du kartus teistas už sukčiavimą.
Vilniaus miesto apylinkės teismo 2022 m. spalio 6 d. nuosprendžiu jis buvo pripažintas kaltu ir nuteistas dėl 32 nusikalstamų veikų padarymo.
Šiuo nuosprendžiu skirtos puspenktų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas V. B. buvo atidėtas tik iš dalies, tačiau ir tai nepadarė jam teigiamos įtakos, nesulaikė jo nuo naujų nusikalstamų veikų darymo. Prokuroro vertinimu, V. B. charakterizuojančių duomenų visuma suponuoja išvadą, kad nuteistasis yra linkęs sistemiškai nusikalsti bei siekti savo tikslų neteisėtais būdais.
Apeliaciniame skunde nurodyta, kad bausmės vykdymo atidėjimas nuteistajam gali sukurti įsivaizduojamą nebaudžiamumo jausmą, dėl to ateityje jis gali toliau vykdyti analogiško pobūdžio (turtinius) nusikaltimus, tad šiuo atveju tik realus laisvės atėmimas atitiks bausmės tikslus ir įgyvendins teisingumo principą.
Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgė į prokuroro skunde išdėstytus argumentus ir nuteistajam skyrė realią laisvės atėmimo bausmę.
V. B. taip pat turės atlyginti viešbučio patirtą turtinę žalą – daugiau kaip 6 tūkst. eurų. Likusi pinigų suma – 3650 eurų pas nuteistąjį buvo rasta kratų metu ir grąžinta viešbučiui.
