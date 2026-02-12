Jaunuolio sumušimu Kauno rajone įtartos trijulės namuose rasta ir kvaišalų bei kotrabandinių cigarečių

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (Kauno apskr. VPK) Kauno rajono policijos komisariato pareigūnai atlieka tyrimą dėl sausio 28 d. Kauno r., Akademijos mstl., įvykdyto sveikatos sutrikdymo bei kitų galimų padarytų nusikalstamų veikų.
Sausio 28 d., vakare, buvo gautas pranešimas, kad Kauno r., Akademijoje, vyrą (gim. 1999 m.) sumušė nenustatytos tapatybės asmenys, kurie iš įvykio vietos pasišalino.
Atliekant intensyvius tyrimus Kauno rajono policijos komisariate, vos per kelias paras buvo galima nustatyti nusikalstamą veiką padarius asmenis. Trys asmenys buvo sėkmingai sulaikyti policijos pareigūnų.
Sulaikytųjų automobiliuose ir gyvenamosiose vietose atliktos kratos. Jų metu galimai narkotinių medžiagų bei akcizų neapmokestinamų prekių – 43 blokai (8600 vienetų) kontrabandinių cigarečių.
Visiems trims sulaikytiesiems įteikti pranešimai apie įtarimą ir paskirtos kardomosios priemonės. Ikiteisminis tyrimas tęsiamas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 138 g. 1 d. dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo, už kurį gresia viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų, bei pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 259 g. 1 d. dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis kompozicijomis, už kurį gresia bauda arba viešieji darbai, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Ikiteisminį tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūra Kauno apylinkės prokuratūros 4-ojo skyriaus prokuroras Vidas Kilinskas.
AkademijaKauno rajonasSmurtas
Rodyti daugiau žymių