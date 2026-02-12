Kauno gyventojus gąsdina įtartinas vyras: slampinėja po laiptines, klibina rankenas

Su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekusi kaunietė dalijosi, jos minimas vyras rajonus keičia kas naktį, eina per laiptines ir net judina butų durų rankenas.
Kauniečiai dalijasi perspėjimu.
„Kaune turime „svečią“, kuris kiekvieną naktį keičia rajonus, eina per laiptines, klebina durų rankenas, apsirengęs pirštinėmis, kepure, kauke, ilgu paltu… Ir tai kartojasi“, – ketvirtadienį portalui „Kas vyksta Kaune“ rašė vaizdo medžiaga pasidalijusi kaunietė.
Moteris pasidalijo ekrano nuotraukomis iš skirtingų Kauno mikrorajonų grupių socialiniame tinkle „Facebook“, kur žmonės dalijosi perspėjimais apie įtartiną asmenį.
Su žurnalistais susisiekusi kaunietė ragino gyventojus būti budriais ir saugiais.
„Lankomi rajonai: Dainava, Krėvės pr. 48, Kovo 11-osios g., buvo Taikos pr. 82, P. Smetonos al. 57. Bet gali būti ir visur kitur, blaškytis.
Būkite saugūs, praneškite vyresniems žmonėms, kad visada užsirakintų duris, kurie neturi interneto grupių. Mes tik galime apsaugoti nuo tokių „svečių“, – rašė skaitytoja. Ji nurodė, jog informacija policijai apie įtartiną asmenį perduota.
Vis dėlto, naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ susisiekus su Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovais, šie nurodė, jog policijoje registruotų pranešimų apie minėtą asmenį nėra.
„Kilus įtarimui dėl galimo administracinio nusižengimo ar teisės pažeidimo, gyventojus raginame pranešti skubios pagalbos telefonu 112, informaciją perduoti policijos pareigūnams, įsiminti asmenų ir/ar automobilių skiriamuosius bruožus“, – kaip reaguoti gyventojams, jei susiduriama su tokia situacija, atsakė Kauno policijos atstovai.