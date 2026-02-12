Girto vyro vairuojamas „Citroen“ įsirėžė į nepilnametės vairuojamą mikroautomobilį: pastarasis apvirto

Policijai apie eismo įvykį Marijampolės sav., Pašešupių kaime buvo pranešta 16 val. 17 min.
Paaiškėjo, kad čia susidūrė automobilis „Aixam“, kurį vairavo blaivi mergina (gim. 2010 m.), ir automobilis „Citroen“, kurį vairavo neblaivus (2,08 prom.) vyras (gim. 1988 m.). Po smūgio mikroautomobilis apvirto.
Į įvykio vietą buvo iškvieti gelbėtojai. Atvykę jie konstatavo, kad prispaustų žmonių automobiliuose nėra.
Gelbėtojai atjungė automobilių akumuliatorius, atvertė automobilį „Aixam“, nušlavė nuo kelio duženas.
Avarijos aplinkybes tiria policijos pareigūnai. Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaMarijampolės savivaldybėCitroen
Rodyti daugiau žymių