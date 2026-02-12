Lietuvos dienaKriminalai

Girto vyro vairuojamas „Citroen“ įsirėžė į nepilnametės vairuojamą mikroautomobilį: pastarasis apvirto

2026 m. vasario 12 d. 13:29
Lrytas.lt
Trečiadienio pavakare Marijampolės savivaldybėje vyro vairuojamas „Citroen“ įsirėžė į nepilnametės vairuojamą mikroautomobilį. Pastarasis apvirto. Į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai.
Daugiau nuotraukų (1)
Policijai apie eismo įvykį Marijampolės sav., Pašešupių kaime buvo pranešta 16 val. 17 min.
Paaiškėjo, kad čia susidūrė automobilis „Aixam“, kurį vairavo blaivi mergina (gim. 2010 m.), ir automobilis „Citroen“, kurį vairavo neblaivus (2,08 prom.) vyras (gim. 1988 m.). Po smūgio mikroautomobilis apvirto.
Į įvykio vietą buvo iškvieti gelbėtojai. Atvykę jie konstatavo, kad prispaustų žmonių automobiliuose nėra.
Gelbėtojai atjungė automobilių akumuliatorius, atvertė automobilį „Aixam“, nušlavė nuo kelio duženas.
Avarijos aplinkybes tiria policijos pareigūnai. Dėl transporto priemonių vairavimo, kai vairuoja neblaivus asmuo, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaMarijampolės savivaldybėCitroen
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.