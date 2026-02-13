Garsiosios korupcijos bylos „herojui“ R. Kurlianskiui ištrūkti į laisvę nepavyko: lieka už grotų kartu su E. Masiuliu ir V. Gapšiu

Kalėjimų tarnybos lygtinio paleidimo komisija ir Kauno apylinkės teismas nutarė, jog išleisti jį į laisvę anksčiau įkalinimo bausmės pabaigos nėra pagrindo.
Šiuos sprendimus apskundęs garsiosios bylos dalyvis nieko nepešęs – Kauno apygardos teismas taip pat R. Kurlianskio ir jo advokato skundą atmetė.
R. Kurlianskis už grotų atsidūrė 2023 metų lapkričio 24-osios vakarą, kai prokuratūros skundą išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas apvertė aukštyn kojomis korupcinės bylos „herojams“ palankų Vilniaus apygardos teismo verdiktą ir daliai jų skyrė realų įkalinimą.
2024 metų spalio 24 dieną tašką byloje padėjęs Aukščiausiasis teismas buvusiam Liberalų sąjūdžio pirmininkui Eligijui Masiuliui ir R. Kurlianskiui skyrė vienodą 5 metų ir 6 mėnesių įkalinimą, o praėjusios kadencijos Seimo nariui iš darbo partijos Vytautui Gapšiui – 4 metų ir 3 mėnesių laisvės atėmimą.
Pagal įstatymus nuteistieji, kurie pasiųsti į kalėjimą nuo 4 iki 10 metų, gali būti išleidžiami į laisvę, atlikę pusę jiems paskirtos laisvės atėmimo bausmės. Tačiau spendimą dėl to kiekvienu atveju priima teismas.
Pernai gruodį ir šių metų sausį teismuose buvo svarstomi E. Masiulio ir V. Gapšio lygtinio paleidimo klausimai – pastariesiems taip pat nepavyko ištrūkti į laisvę anksčiau bausmės pabaigos laiko.
Garsusis trejetas bausmes atlieka Kauno kalėjime.
Teismas pateikė motyvus
„Nors nuteistasis atlikdamas bausmę elgiasi korektiškai, dirba, palaiko socialinius ryšius ir yra perkeltas į atviro tipo bausmės atlikimo vietą, teisėjų kolegija konstatavo, kad šios aplinkybės savaime nėra pakankamos spręsti, jog bausmės tikslai jau pasiekti. Teismo vertinimu, nuteistojo įsitraukimas į resocializacijos procesą dar nėra pakankamas, o požiūris į padarytas nusikalstamas veikas formalus, nuteistasis linkęs pateisinti savo elgesį.
Atsižvelgęs į šias aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad šiuo metu nėra pagrindo manyti, jog R. Kurlianskio elgesį galima toliau koreguoti neizoliuojant jo nuo visuomenės. Teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos ir yra neskundžiama.
Teismas pažymėjo, kad lygtinis paleidimas nėra automatinė teisė – net ir esant žemai pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikai, kiekvienu atveju vertinama visuma reikšmingų aplinkybių bei prognozuojama, ar asmuo būdamas laisvėje laikysis įstatymų.
R. Kurlianskis atlieka 5 metų 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę už nusikalstamas veikas, susijusias su papirkimu ir prekyba poveikiu“, – teigiama išplatintame Kauno apygardos teismo pranešime.
Trijulei – sušvelnintos sąlygos
E. Masiuliui, R. Kurlianskiui ir V. Gapšiui prieš kurį laiką buvo pritaikytos sušvelnintos sąlygos.
Kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys patvirtino portalui Lrytas, jog minėtas trejetas turi teisę išvykti iš įkalinimo įstaigos teritorijos – sušvelninus bausmių sąlygas, jie gali dirbti už kalėjimo ribų, savaitgalius praleisti namuose su artimaisiais.
Tiesa, vakarais darbo dienomis jie privalo grįžti į „valdišką sanatoriją“ su grotomis – nesilaikant šio įpareigojimo, visi sušvelninimai būtų bereginti panaikinti.
Lengvesnės sąlygos liūdnai pagarsėjusiam trejetui buvo pradėtos taikyti, jiems atlikus ne mažiau ketvirtadalį paskirtų bausmių, neturint drausminių nuobaudų ir atitinkant kitas sąlygas. Tokia tvarka pagal Bausmių vykdymo kodeksą galioja visiems įkalintiesiems.
Procesas nenuplovė korupcinių dėmių
Nuo pirmųjų „MG Baltic“ korupcijos bylos sulaikymų iki 2024 metų spalį priimto galutinio Aukščiausiojo teismo verdikto praėjo daugiau nei 8 metai.
Vilniaus apygardos teismas visą baudžiamojon atsakomybėn patrauktų žinomų politikų ir verslininkų būrį išteisino, tačiau Lietuvos apeliacinis teismas situaciją iš esmės pakeitė, pripažinęs kaltais ne tik E. Masiulį, V. Gapšį, R. Kurlianskį, bet ir eksparlamentarus Šarūną Gustainį bei Gintarą Steponavičių.
Tiesa, pastariesiems dviem buvo skirti ne įkalinimai, o piniginės baudos.
Kaltais pripažinti ir Liberalų sąjūdis, Darbo partija bei „MG grupė“ (ankstesnis pavadinimas – koncernas „MG Baltic“) – šiems juridiniams asmenims taip pat skirtos baudos.
Aukščiausiasis teismas bausmes daliai susipurvinusių veikėjų šiek tiek sušvelnino, tačiau esmė liko nepasikeitusi.
politinė korupcijaRaimondas Kurlianskislygtinis paleidimas
