Pakruojo rajone vaiką apkandžiojusio šuns savininkė turės gerokai patuštinti piniginę

Dėl kaltinamosios neatsargumo buvo sunkiai sužalota vaiko sveikata.
Teismas šuns savininkę J. G. atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, perduodant ją trejų metų terminui laiduotojos atsakomybėn ir baudžiamąją bylą nutraukė.
Teismo sprendimu kaltinamoji J. G. už mergaitės gydymą turės sumokėti 4 950 Eur Privalomojo sveikatos draudimo fondui, 270 Eur abiem nukentėjusiosioms turtinei žalai atlyginti ir 8 000 Eur neturtinei žalai atlyginti.
Beveik 1 000 Eur už nukentėjusiosioms suteiktas advokato paslaugas. Iš viso daugiau nei 14 tūkst. Eur.
„Mergaitės sveikata buvo sutrikdyta sunkiai. Kaltinamoji nurodė nenumačiusi, kad tinkamai nepririštas šuo nusitrauks ir užpuls gatve dviračiu važiuojančią mergaitę,– sako baudžiamąją bylą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės teismo Radviliškio rūmų teisėjas Augustinas Mitkus. – Nors pagal bylos aplinkybes ji galėjo ir turėjo tai numatyti.“
Pasak teisėjo A. Mitkaus, kaltinamoji 2025 m. rugpjūčio 21 d. Pakruojo rajone pririšo šunį ir neužtikrino, kad jis neišbėgtų iš kiemo.
Šuo, nusitraukęs nuo medžiaginio elastinio pavadžio, išbėgo į gatvę, užpuolė dviračiu pro šalį važiavusią mažametę.
Mergaitei nukritus nuo dviračio, šuo ją apkandžiojo gulinčią ant žemės.
Mažametei buvo sunkiai sutrikdyta sveikata, ypač skaudu, kad dauguma sužalojimų padaryta galvoje.
Teismas, nustatydamas neturtinės žalos dydį nukentėjusiajai mažametei, atsižvelgė į jos sveikatos sutrikdymo sunkumą, jo pobūdį, trukmę, patirtus psichologinius išgyvenimus, patirtą fizinį skausmą ir sukeltas pasekmes, taip pat į teismų praktiką panašiose bylose..
Nukentėjusioji, mergaitės mama, dėl dukters sunkaus sveikatos sutrikdymo taip pat patyrė ypač intensyvų emocinį ir psichologinį sukrėtimą.
Teismas, spręsdamas klausimą dėl kaltinamosios J. G. atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, atsižvelgė į tai, kad kaltinamoji padarė vieną neatsargų nesunkų nusikaltimą, nuo įvykio pradžios visiškai pripažino savo kaltę, aktyviai padėjo išsiaiškinti įvykio aplinkybes ir nuoširdžiai gailėjosi.
Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nėra, nors kaltinamoji iki nuosprendžio paskelbimo žalos civiliniams ieškovams neatlygino. Tačiau J. G. pripažino turtinę ir neturtinę žalą bei įsipareigojo per teismo nustatytą terminą, tai yra trejus metus, ją atlyginti.
Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
Šiaulių apylinkės teismas nuosprendis Pakruojo rajonas
