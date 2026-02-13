Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 13 d. 13:01
Vilniaus kalėjimo sporto aikštelėje rastas paketas
2026 m. vasario 13 d. 13:01
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Penktadienį Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo budėtojas informavo, kad apie 6.35 val., apėjimo metu, naujoje sporto aikštelėje rastas paketas.
Jame buvo rasti 3 mobiliojo ryšio telefonai.
Įvykis tiriamas.
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Vilniaus kalėjimas
Telefonai
