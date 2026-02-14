Kerštu degantis prieniškis jį palikusią draugę įviliojo į baisius spąstus: kankinimai tęsėsi visą naktį

Nuosprendžiui įsiteisėjus, agresija savo aplinkos žmonių rate garsėjantis vyras artimiausiu metu bus pristatytas į įkalinimo įstaigą.
D.Rinkevičiui paskutinė byla iškelta už itin žiaurų išpuolį prieš buvusią gyvenimo draugę, kuriai jis smogė kumščiais į galvą, pilvą ir kitas kūno vietas mažiausiai 10 sykių.
„Mes tuo metu buvome jau išsiskyrę, tačiau Dainius pasiūlė taikytis. Atvykau į jo namus aptarti mudviejų santykių, pabandyti išspręsti nesutarimus. Smurtas prasidėjo maždaug 23 valandą, o baigėsi apie 5 valandą ryto. Dainius savo bute mane mušė su pertraukomis, maždaug kas pusvalandį“, – prisiminė moteris.
Pasak nukentėjusiosios, buvęs draugas mosavo peiliu, grasino ją nužudyti.
Moters tvirtinimu, D. Rinkevičius buvo įniršęs, kad ji po išsiskyrimo ėmė artimiau bendrauti su kitu vyru: „Jis dėl to labai pavydėjo. Mušdamas mane, liepė pasakoti apie mano santykus su tuo vyriškiu“.
Pateko į spąstus
Auka, panašu, buvo įviliota į spąstus, baisaus pavydo apsėstam smurtautojui degant kerštu.
„Kai Dainius pakvietė ateiti pas jį, sutikau, nieko bloga nenumanydama.
Smurto proveržio metu verkiau iš šaukiausi pagalbos, bet niekas iš namo gyventojų policijos neiškvietė. Kitame kambaryje buvo Dainiaus brolis, tačiau jis nesikišo.
Pati pagalbos išsikviesti negalėjau – Dainius iš manęs buvo atėmęs telefoną. Jis išleido mane tiktai vidurdienį“, – pasakojo moteris policijos pareigūnams, kurios kūnas buvo nusėtas žaizdomis ir mėlynėmis.
Tą pačią auką jau buvo žiauriai sumušęs
Teisme nukentėjusioji teigė iki vis dar jaučianti skausmą sumuštose vietose.
Pasak jos, D. Rinkevičius už jos sumušimą teisiamųjų suole atsidūręs ir anksčiau, atliko bausmę, tačiau nepasitaisė.
Po pirmo smurto protrūko ji nutraukė santykius su D. Rinkevičiumi, bet sulaukusi pasiūlymo taikytis, savo nelaimei, vėl atvyko į jo namus.
Moteriai pasisekė, kad po daugybės smūgių laimingo atsitikinumo dėka jai pavyko išvengti sunkesnės traumos.
Sumušė ir antrą auką
Toje pačioje byloje smurtautojas pripažintas kaltu ir už savo pažįstamo S. B. apiplėšimą, kuriam smogė kumščiais 4 kartus, atimdamas 100 eurų.
Užpuolikas tvirtino, jog S. B. žadėjo jam duoti dalį pinigų, kuriuos buvo išlošęs lažybų punkte, tačiau pažado nesilaikė, todėl jis, D. Rinkevičius, pasiėmė laimikį jėga.
Tiesa, nukentėjusysis kategoriškai neigė, jog buvo davęs tokį pažadą.
Abu nusikalstami epizodai įvykdyti 2025 metų gegužės 18–20 dienomis. Jie buvo sujungti į vieną bylą.
D. Rinkevičius šiuos išpuolius prieš savo buvusią draugę ir S. B. surengė, neseniai sugrįžęs iš įkalinimo įstaigos.
Anksčiau jis buvo teistas už smurtą, vagystes, sukčiavimą, viešosios tvarkos pažeidimą ir kitus nusikaltimus.
Prienų rajonaskerštaspavydas
