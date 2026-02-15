Orai
Lietuvos diena
Kriminalai
2026 m. vasario 15 d. 20:27
Kauno mafijos autoritetams bėgti teko ir nuo buvusių draugų: banditų karai peržengė valstybių sienas
Garsiausi Lietuvos nusikaltėliai
2026 m. vasario 15 d. 20:27
Dailius Dargis, Arvydas Lekavičius
Lrytas Premium nariams
Po kelis šimtus Lietuvos piliečių prieš porą dešimtmečių iš užsienio valstybių kasmet būdavo išsiunčiami už ten padarytus nusikaltimus ar pažeidimus.
Atsukam laiką
Lrytas Premium
Henrikas Daktaras
