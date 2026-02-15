Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdoje dvi girtos 14-metės sumušė 17-metę: po smūgių mergina atsidūrė ligoninėje

2026 m. vasario 15 d. 08:12
Uostamiestyje dvi paauglės sumušė trečią nepilnametę taip žiauriai, kad ji atsidūrė ligoninėje.
Policijos departamentas informavo, jog šeštadienį, apie 20 val. 13 min. Klaipėdoje, Gluosnių skersgatvyje esančioje patalpoje pastebėta sumušta nepilnametė (gim. 2008 m.), kuri, suteikus med. pagalbą ligoninėje, išleista gydytis ambulatoriškai.
Pirminiais duomenimis, merginą sumušė dvi neblaivios 14-metės, kurioms nustatytas lengvas girtumo laipsnis (0,72 prom. ir 0,48 prom.)
Surinkta medžiaga pagal LR BK 140 str. 1 d. (nežymus sveikatos sutrikdymas arba fizinio skausmo sukėlimas).
