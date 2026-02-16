Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone nuniokoti du BMW, o Kaune – „Volkswagen Passat“

Lietuvos dienaKriminalai

Sekmadienį policija gavo pranešimus apie tris nuniokotus automobilius.
Kaune policijai buvo pranešta, kad aikotarpiu nuo vasario 14 d. 20.30 val. iki vasario 15 d. 12.30 val. P. Plechavičiaus gatvėje buvo subraižytas automobilis „Volkswagen Passat“. Padaryta apie 900 eurų žala.
19 val. 18 min., buvo gautas pareiškimas, kad Klaipėdos rajone, Derceklių kaime, išdaužtas automobilio BMW galinis stiklas. Žala 500 eurų.
Sekmadienį policijai buvo pranešta, kad Klaipėdoje, Baltijos prospekte, subraižant apgadintas automobilio BMW priekinis ir galinis sparnas, durelės. Žala 1100 eurų.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl turto sugadinimo.
