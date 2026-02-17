Biomedicinos mokslų daktaras ir du jo bendrininkai stos prieš teismą už psichotropinių medžiagų gamybą

Portalas „Delfi“ neseniai rašė, kad Lietuvos gydytojų sąjungos (LGS) prezidentas Liutauras Labanauskas pateikė parlamentarams Baudžiamojo kodekso pataisas, kurias teisėsauga sieja su asmeniu, šiuo metu figūruojančiu ikiteisminiame tyrime dėl stambaus masto psichotropinių medžiagų laikymo bei gaminimo.
Pasak Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojo Vitalijaus Gailiaus, Lietuvos kriminalinės policijos biuro atstovai informavo, kad šis asmuo yra susijęs verslo ir kitais ryšiais su L. Labanausku.
Prokuratūra informuoja, kad baudžiamoji byla, kurioje 3 asmenims, įtariama, veikusiems organizuotoje grupėje ir iš savanaudiškų paskatų siekusiems nusikalstamai praturtėti, pareikšti kaltinimai dėl labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų neteisėtos gamybos, įgijimo, laikymo ir gabenimo, turint tikslą juos realizuoti Airijos Respublikoje, perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Už neteisėtą labai didelio psichotropinių medžiagų kiekio gaminimą, įgijimą, laikymą ir gabenimą numato laisvės atėmimo bausmę nuo 10 iki 15 metų.
Už įrenginių narkotinėms ar psichotropinėms medžiagoms gaminti gaminimą arba narkotinių ar psichotropinių medžiagų gamybos technologijų ar instrukcijų rengimą numatyta bauda arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 4 metų.
Ikiteisminį tyrimą atliko Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai. Tyrimą kontroliavo ir koordinavo Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Slapta policijos operacija
2024 m. spalį po sėkmingai atliktos policijos operacijos Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai nustatė, kad Lietuvos mokslininkų įkurtoje aukštųjų technologijų laboratorijoje, panaudojant joje esamą įrangą, neteisėtai galėjo būti gaminama psichotropinė medžiaga – alprazolamas.
Atliekant ikiteisminio tyrimo veiksmus iš neteisėtos apyvartos buvo paimta 4,707 kg grynojo kiekio – alprazolamo. Pagal Lietuvos kriminalinės policijos biuro disponuojamą informaciją ir vertinimą, iš minėto grynosios medžiagos kiekio galima pagaminti daugiau kaip 4,7 mln. vienkartinių dozių.
Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad organizuotos grupės nariai planavo pagamintas psichotropines medžiagas realizuoti Airijoje.
Tyrimo metu nustatyta, kad du iš kaltinamųjų asmenų dirbo Lietuvos bendrovėje, kurioje buvo įkurta aukštųjų technologijų laboratorija, o joje atliekami kamieninių ląstelių tyrimai, imunotechnologiniai autoimuninių procesų tyrimai, autovakcinų kūrimas, individualių priešvėžinių vakcinų bei naujų vėžio gydymo technologijų kūrimas.
Vienas iš kaltinamųjų yra biomedicinos mokslų daktaras A. D., skelbia prokuratūra.
Atliekant kratą jo namuose rasta ir paimta psichotropinės medžiagos (metamfetamino) gamybos instrukcija, kurioje nuosekliai nurodyti reikiami reagentai, įranga, reakcijos atlikimo eiga, schema, naudotini įrenginiai, detaliai aprašytas visas gamybos būdas (sintezė). Darbo vietoje rastos ir paimtos medžiagos naudojamos amfetamino ir metamfetamino gamybai.
Taip pat šių kaltinamųjų darbo vietoje, bendrovėje, kurioje buvo įkurta aukštųjų technologijų laboratorija, kratos metu paimtose talpose buvo rasta skirtingų psichotropinių medžiagų.
Trečiasis kaltinamasis dirbo didmeniniame optikos versle.
psichotropinės medžiagosmokslininkaiPolicija
Rodyti daugiau žymių