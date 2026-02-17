Vilniuje neblaivaus vairuotojo vairuojamas „Chevrolet“ rėžėsi į stulpą Olandų žiede

Policijai apie šį eismo įvykį buvo pranešta 6 val. 59 min.
Pranešėjas nurodė, kad T. Kosciuškos gatve važiavęs automobilis įlėkė į Olandų žiedą ir rėžėsi į stulpą.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti policijos, greitosios pagalbos ir ugniagesių gelbėtojų ekipažai.
Įvykio vietoje buvo rastas į stulpą įsirėžęs automobilis „Cherolet“, o šalia jo neblaivi kompanija.
Ugniagesių gelbėtojų ir medikų pagalbos neprireikė – per šį eismo įvykį niekas nebuvo sužalotas.
Pareigūnai išsiaiškino, kad avariją patyrusiu automobilio vairuotojas buvo neblaivus. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis.
Už tai gresia administracinė atsakomybė.
avarijaVilniusOlandų žiedas
