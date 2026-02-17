Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje neblaivaus vairuotojo vairuojamas „Chevrolet“ rėžėsi į stulpą Olandų žiede

2026 m. vasario 17 d. 09:08
Lrytas.lt
Antradienį ryte Vilniuje neblaivaus vairuotojo automobilis įsirėžė į stulpą Olandų žiede.
Daugiau nuotraukų (3)
Policijai apie šį eismo įvykį buvo pranešta 6 val. 59 min.
Pranešėjas nurodė, kad T. Kosciuškos gatve važiavęs automobilis įlėkė į Olandų žiedą ir rėžėsi į stulpą.
Į įvykio vietą buvo pasiųsti policijos, greitosios pagalbos ir ugniagesių gelbėtojų ekipažai.
Įvykio vietoje buvo rastas į stulpą įsirėžęs automobilis „Cherolet“, o šalia jo neblaivi kompanija.
Ugniagesių gelbėtojų ir medikų pagalbos neprireikė – per šį eismo įvykį niekas nebuvo sužalotas.
Pareigūnai išsiaiškino, kad avariją patyrusiu automobilio vairuotojas buvo neblaivus. Jam nustatytas lengvas girtumo laipsnis.
Už tai gresia administracinė atsakomybė.
avarijaVilniusOlandų žiedas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.