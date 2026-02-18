Kauno apylinkės teisme numatytas posėdis vasario 18-osios rytą, 10 valandą – jo metu bus bandoma atversti bylą iš trečio karto. Prieš tai du posėdžiai, paskirti 2025 metų gruodžio 29 ir šių metų sausio 23 dienomis, buvo atidėti dėl G. Filipavičiaus advokatės Angelės Fominienės ligos ir užimtumo kitoje byloje.
Uždarame posėdyje kaltinamasis ir nukentėjusiomis pripažintos kaunietės dalyvaus nuotoliniu būdu – G. Filipavičius pasijungs iš kalėjimo.
Antros bylos detalės, kaip ir mergaitės pagrobimo byloje, kelia šiurpą. 2023 metais dvi moterys buvo pagrobtos Kaune ir Kaišiadorių rajone: prokuratūros tvirtinimu, G. Filipavičius jas nusivežė į savo garažus, kurių skirtingose miesto vietovėse jis tuo metu turėjo maždaug 10.
Virš G. Filipavičiaus garažų įrengti antstatai ir po jais esančios vadinamosios duobės buvo paverstos gyvenamaisiais būstais su baldais, virtuvės reikmenimis, šaldytuvais, garso izoliacija, vandentiekiu, šildymo sistema, televizija. Viduje, sprendžiant iš pareigūnų surinktų įrodymų ir paties pagrobėjo prisipažinimų, dėjosi šiurpūs, sveiku protu nesuvokiami dalykai.
Nors oficialiai daugiau aukų nėra nustatyta, neatmetama, kad jų skaičius gali būti ir didesnis.
Įviliojo į spąstus geležinkelio stotyje
Viena moteris buvo pagrobta 2023 metų kovą, kuomet ją, laukusią traukinio, apie 20 valandą Kaišiadorių geležinkelio stotyje užkalbino G. Filipavičius ir pasisiūlė parvežti iki pat jos namų Kaune. Pasitikėdama nepažįstamuoju, auka įsėdo į jo automobilį ir išlipti iš jo jau nebegalėjo – duris automatiškai buvo užrakintos iš vidaus.
Keleivė buvo nuvežta į Kaune, Eigulių mikrorajone, Speigo gatvėje esantį garažų kompleksą, kuriame G. Filipavičius turėjo 7 tarpusavyje sublokuotus garažus ir juose buvo atsidaręs nuosavą autoservisą. Kriminalistų duomenimis, G. Filipavičius laikė ją nelaisvėje antrame aukšte virš garažų įrengtose gyvenamosiose patalpose – prokuratūros tvirtinimu, auka buvo prievartaujama ir filmuojama.
Kaunietė tvirtino sulaukusi G. Filipavičiaus grasinimų, jog jei ji kreipsis į teisėsaugą, vaizdai bus paviešinti. Išleista iš garažų, ji nedrįso rašyti policijai pareiškimo būtent dėl šios priežasties.
Antrą auką laikė šaldytuve-dėžėje
Kitos su G. Filipavičiumi susidūrusios moters istorija dar labiau stingdo kraują. 2023 metų gruodžio 30-osios paryčiais vairuodamas automobilį, G. Filipavičius ją atsitiktinai išvydo gatvėje, netoli Kauno naktinio klubo.
Tyrėjų duomenimis, pagrobęs antrą auką, kaunietis nuvežė ją į tuos pačius garažus Speigo gatvėje, kur ji taip pat buvo išprievartauta.
Po to, nukentėjusiosios tvirtinimu, G. Filipavičius užrakino ją bagažinėje ir nuvežė į kitą, už 5 kilometrų nuo Speigo gatvės esantį garažų masyvą Technikos gatvėje, kuriame yra įsigijęs du vienas šalia kito esančius garažus ir po jais esančia „duobe“ įsirengęs gyvenamąsias patalpas.
Pasak moters, kuomet G. Filipavičiui prireikė dėl kažko išvykti iš Technikos gatvės, kad ji nepabėgtų, šeimininkas privertė ją įlipti į specialiai pritaikytą dėžę-šaldytuvą su išoriniais užraktais, atimančiais galimybę atidaryti šaldytuvo duris iš vidaus. Šaldytuve jai ėmė trūkti deguonies.
Tyrimo duomenimis, sugrįžęs pagrobėjas auką parvežė auką į Speigo gatvėje esantį garažų kompleksą. Antrosios aukos pagrobimas ir kankinimai truko apie 30 valandų, kol pagaliau ji buvo išleista. Ši nukentėjusioji taip pat nedrįso kreiptis į teisėsaugą, bijodama, kad nufilmuoti vaizdai pateks į viešumą.
Užčiuopė naujų nusikaltimų gijas
2024 metų sausio 7 dieną, apie 17 valandą G. Filipavičius pagrobė Chemijos gatvėje prie sustojimo autobuso laukusią 9 metų mergaitę, kurią nusivežė į netoliese esančius savo garažus Technikos gatvėje. Iš ten vaiką po daugiau nei 2 parų išlaisvino garažų šturmą surengę „Aro“ pareigūnai.
Kratas po vaiko pagrobimo pas G. Filipavičių atlikę kriminalistai rado vaizdus su moterimis ir kitus šokiruojančius įkalčius. Pareigūnai patys susirado abi moteris. Joms davus parodymus, monstru virtusiam vyrui buvo iškelta dar viena byla.
Surinkus įkalčius, ikiteisminio tyrimo metu dėl prievartos dviejų moterų atžvilgiu G. Filipavičius prisipažino, tačiau su tam tikromis išlygomis: portalo Lrytas žiniomis, epizoduose dėl vienos moters jis savo kaltę pripažino visiškai, o dėl antros nukentėjusiosios – iš dalies.
Per ikiteisminį tyrimą nustatyta, jog abi moterys patyrė skausmingus dvasinius išgyvenimus, lėmusius jų sveikatos sutrikdymą. Už išžaginimą gresia kalėjimas iki 7 metų, tačiau jeigu teisme jis bus pripažintas kaltu, subendrinus pagrobimų ir kitų inkriminuojamų nusikaltimų epizodus, bausmė gali būti gerokai griežtesnė.
Laukia ilgi nelaisvės metai
Dėl nusikaltimų prieš vaiką G. Filipavičius jau yra nuteistas – Kauno apygardos teismas 2025 metų spalio 24 dieną už mergaitės pagrobimą ir kitus jos atžvilgiu įvykdytus nusikaltimus G. Filipavičiui skyrė 20 metų laisvės atėmimą.
Verdiktas įsiteisėjo, nes pagrobėjas jo neapskundė. Teismas įpareigojo pagrobėją atlyginti mergaitei 70 tūkst. eurų, o jos tėvams – po 15 tūkst. eurų neturtinę žalą.
„G. Filipavičiui skirta bausmė už 10 nusikalstamų veikų, tarp kurių yra vaiko pagrobimas, neteisėtas laisvės atėmimas, sveikatos sutrikdymas, nelegalus ginklų laikymas. 20 metų – tai maksimali bausmė, kurią galima skirti Baudžiamajame kodekse, subendrinus kelis nusikaltimus“, – po nuosprendžio žurnalistams teigė bylą išnagrinėjusi Kauno apygardos teismo teisėja Judita Sungailaitė.
Pareigūnų žiniomis, nusikaltimams būdavo kruopščiai ruošiamasi iš anksto, laikantis konspiracinių priemonių.
KaunasGediminas Filipavičiusgaražai
Rodyti daugiau žymių