Pasieniečiai užkirto kelią į Baltarusiją nuvaryti visureigį, kurio paiešką paskelbė Interpolas

Pirmadienio naktį prie sienos su Baltarusija veikiančiame Šalčininkų PKP VSAT Varėnos pasienio rinktinės Tribonių pasienio užkardos pareigūnai patikrino iš Lietuvos išvykstantį visureigį BMW G5X su vokiškais valstybinio numerio ženklais, kuriuo važiavo du vyrai.
Pasieniečiai nustatė, kad prieš mėnesį, sausio 14-ąją, Vokietijos iniciatyva dėl šio 2026-ųjų laidos automobilio vagystės buvo paskelbta tarptautinė paieška.
Dėl nusikalstamu būdu gauto didelės vertės turto įgijimo arba realizavimo VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Po apklausos įtariamieji, 39-erių vairuotojas, gyvenamąją vietą deklaravęs Jungtinėje Karalystėje, ir keleivis, 34-erių vilnietis, buvo paleisti, skyrus jiems kardomąsias priemones – intensyvią priežiūrą, rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir dokumentų paėmimą.
Sulaikytas automobilis laikinai saugomas vienoje iš VSAT Varėnos pasienio rinktinės padalinių.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiInterpolas
Rodyti daugiau žymių