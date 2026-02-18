Varėnos, Šalčininkų ir Ignalinos rajonuose pareigūnai perėmė balionus su 13,5 tūkst. pakelių cigarečių

Kaip Eltai sakė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis, du tokius krovinius iškart perėmė pasieniečiai, o trečiu atveju Varėnos rajone pagal VSAT kriminalinės žvalgybos pareigūnų informaciją kontrabandą aptiko policija.
„Kaip įprasta, prie visų siuntų buvo GPS“, – atkreipė dėmesį G. Mišutis.
VSAT duomenimis, iš viso šiemet į pasieniečių sandėlius pateko 136 tūkst. oro keliu iš Baltarusijos skraidintų nelegalių rūkalų pakelių. Sausį buvo perimti 32 oro balionai su šiais kroviniais, vasarį – 19.
Taip pat pasieniečiai šiemet sulaikė 22 asmenis, įtariama, susijusius su oro keliu iš Baltarusijos skraidinta kontrabanda. Pernai tokių asmenų VSAT sulaikė 171.
Premjerė Inga Ruginienė trečiadienį pranešė, jog Lietuva dėl pasikartojančių meteorologinių balionų iš Baltarusijos antplūdžių, dėl kurių sutrikdoma Vilniaus oro uosto veikla, kreipėsi į Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją.
Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad po šio žingsnio bus laukiama tarptautinio vertinimo. Tačiau, jo teigimu, yra indikacijų, jog balionų su cigaretėmis skrydžiai bus pripažinti Baltarusijos hibridine ataka.
ELTA primena, kad dėl meteorologinių balionų krizės Vyriausybė praėjusių metų pabaigoje visoje šalyje paskelbė ekstremaliąją situaciją.
Dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamo pavojaus pernai spalį, lapkritį ir gruodį ne kartą buvo stabdoma ir Vilniaus oro uosto veikla.
