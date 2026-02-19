Jam į akį kritusią merginą žiauriai terorizuoti ėmęs Šiaulių rajono gyventojas keliaus už grotų 

Kaltinamasis įvykdė 10 nusikaltimų: smurtavo ir sistemingai terorizavo nukentėjusiąją, pagrobė dokumentus, neteisėtai disponavo narkotinėmis medžiagomis, neteisėtai įgijo šaudmenis ir kt.
Nuosprendis paskelbtas Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose.
Teismo sprendimu, kaltinamasis A. Jarmalavičius nukentėjusiajai turės sumokėti 10 550 Eur turtinę ir neturtinę žalą, Valstybiniam socialinio draudimo fondui – per 4 500 Eur, Valstybinei ligonių kasai – 2 325 Eur. Iš viso beveik 17 400 Eur. Teismas A. Jarmalavičiui skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – automobilio konfiskavimą.
Pasak bylą nagrinėjusio Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjo Manto Liesio, kaltinamojo A. Jarmalavičiaus kaltė dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų – įrodyta.
Per teismo posėdį jis pripažino savo kaltę dėl visų pateiktų kaltinimų, atsiprašė nukentėjusiosios. A. Jarmalavičius sakė, kad visa tai daręs nepiktybiškai, tačiau nežinąs kaip paaiškinti.
„Kaltinamasis sistemingai terorizavo nukentėjusiąją, sudarydamas įspūdį, kad grasinimai gali būti įvykdyti. Miške buvę liudytojai nurodė, kad kaltinamasis elgėsi neadekvačiai, liepė atsigulti, šaudė iš ginklo“, – sakė teisėjas M. Liesis.
2025 m. birželį kaltinamasis sistemingai baugino nukentėjusiąją. Jis, naudodamas psichinę ir fizinę prievartą, atėmė iš jos mobiliojo ryšio telefoną, ir neleisdamas juo naudotis, į nukentėjusiai adresuotus skambučius atsiliepdavo pats arba jai liepdavo atsiliepus pasakyti, kad „neturi laiko kalbėti“. Kaltinamasis tikrindavo ir skaitydavo jos asmenines žinutes, pats į jas atrašydavo, jos telefone įjungdavo skrydžio režimą, kad nukentėjusioji nesusisiektų su aplinkiniais, neleisdamas vienai išeiti iš namų, varžydamas jos laisvą judėjimą, grasindavo jai.
Kaltinamasis smurtiniais veiksmais nesunkiai sutrikdė nukentėjusiai sveikatą ir neleido jai išsikviesti medicininę pagalbą. Jis pats vežė nukentėjusiąją į ligoninę, jai liepė medikams pasakyti, kad pati paslydo. Pasak teisėjo, nukentėjusioji buvo itin detaliai apklausta dėl prieš ją panaudoto smurto. Jai padarytus sužalojimus patvirtino ir specialisto išvados.
Kaltinamasis A. Jarmalavičius prie upės grasino nukentėjusiai, neleisdamas išlipti iš automobilio. Pats išlipęs iš automobilio, rankoje laikydamas ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu ginklu, kitame automobilyje buvusiems keliems pažįstamiems įsakė išlipti iš automobilio ir gulti veidu ant žemės. Jis iššovė nenustatytą kiekį šūvių į jų pusę – į žemę, po ko minėti asmenys sugulė ant žemės. Merginai neišlipus iš automobilio, kaltinamasis viena ranka įrėmęs jai į kaktą nenustatytą ginklą, o kita ranka sugriebęs už rūbų, ją ištempė iš automobilio ir paguldė ant žemės.
Kadangi byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, kaltinamasis dėl padarytų nusikalstamų veikų prisipažino visiškai, paskirta bausmė mažintina vienu trečdaliu.
Kaltinamasis A. Jarmalavičius padarė 10 nusikalstamų veikų, iš kurių 1 baudžiamasis nusižengimas, 3 nusikaltimai priskiriami nesunkių ir 6 nusikaltimai priskiriami apysunkių nusikaltimų kategorijai, veikos baigtos.
Vyras buvo teistas Didžiojoje Britanijoje, ten atliko laisvės atėmimo bausmę. Lietuvoje anksčiau buvo teistas. Jo atsakomybę lengvinanti aplinkybė – pripažino padaręs nusikalstamas veikas ir dėl jų padarymo nuoširdžiai gailėjosi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Ikiteisminio tyrimo metu trukdė ikiteisminiam tyrimui: vengė sulaikymo, bėgo nuo pareigūnų, bandė daryti poveikį liudytojams, elgėsi neadekvačiai apklausos metu. Visos šios aplinkybės rodo, kad kaltinamasis nėra linkęs laikytis įstatymo sureguliuotų elgesio taisyklių ir visuomenėje nusistovėjusių moralės nuostatų.
Nuosprendis per 20 d. gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui.
