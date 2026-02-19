Policija: pernai sukčiai Lietuvos žmonėms padarė 34 mln. eurų žalą

„Kalbant apie 2025 metus, tai mes turime 34 milijonų (eurų – ELTA) žalą, fiksuotą per metus, o šiemet, iki šios dienos, jau turime virš 4 milijonų (eurų – ELTA) žalą“, – ketvirtadienį portalo „15min“ transliacijoje statistiką pristatė O. Plesko.
Policijos generalinio komisaro pavaduotojos teigimu, teisėsaugos ir kitų tarnybų prevencinė veikla, panašu, kiek sumažino pačių sukčiavimų skaičių, tačiau, anot pareigūnės, sukčių padaroma žala toliau didėja.
„Bendras nusikalstamų veikų, kaip sukčiavimai, skaičius yra mažėjantis, bet neramina tendencija, kad (…) smulkių sukčiavimų skaičiai mažesni, bet žalos yra didesnės“, – aiškino O. Plesko.
Anot jos, pastaruoju metu dažniausiai susiduriama su sukčiavimo schema, kai žmogui paskambinęs sukčius prisistato elektros tinklų, bankų darbuotojais ar policininkais.
„Didžiausia tendencija yra skambučiai, apsimetant telekomunikacijų operatoriais, apsimetant elektros tinklų darbuotojais, bankų darbuotojais, tais pačiais policijos pareigūnais, ir skatinant asmenis atiduoti turimus pinigus. Paskutinė tendencija, ką matome, kad tai yra grynieji pinigai – ateina kurjeriai ir pasiima grynus pinigus“, – pasakojo policijos generalinio komisaro pavaduotoja.
Ji taip pat užsiminė, jog pareigūnai pastebi, jog paskutiniu metu sukčiai apgauna žmones, jiems siūlydami investuoti į auksą.
Anot O. Plesko, matoma ir tai, jog anksčiau dažniau rusiškai kalbėję telefoniniai sukčiai dabar vėl grįžta prie lietuvių kalbos, kartais net samdo žmonės, kurie kalbėtų lietuviškai.
Ketvirtadienį portalo „15min“ transliacijoje taip pat dalyvavęs policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas teigė, jog pareigūnai su nerimu laukia artėjančio laikotarpio, kai žmonės galės atsiimti antros pakopos pensijų fonduose sukauptas lėšas. Pasak policijos vadovo, įtariama, kad šie pinigai gali tapti potencialiu sukčių taikiniu.
„Šiandien labai neramiai laukiame antros pakopos pensijų fondų pinigų (atsiėmimo – ELTA), kurie sugrįš į dešimtis ar net šimtus sąskaitų. Čia kalbame galbūt apie milijardines sumas. Nusikalstamas pasaulis tai puikiai žino“, – kalbėjo A. Paulauskas.
Policija pranešė, kad praėjusią parą pradėtas ne vienas ikiteisminis tyrimas dėl galimų sukčiavimo atvejų Vilniuje ir Marijampolės apskrityje. Anot teisėsaugos, rusiškai kalbėję, policijos pareigūnais, kitų institucijų darbuotojais prisistatę telefoniniai sukčiai iš žmonių išviliojo apie 171,9 tūkst. eurų.
