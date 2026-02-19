Pribloškiančios sumos: rusiškai kalbėję sukčiai iš senjorių Vilniuje išviliojo daugiau nei 100 tūkst. eurų

Kaip pranešė Policijos departamentas, trečiadienį į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1939 m.). Ji pareiškė, kad antradienį apie 16.45 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie kalbėjo rusų kalba.
Prisistatę telekomunikacijos bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, skambinusieji apgaulės būdu išviliojo 20 000 eurų.
Į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1949 m.). Ji pareiškė, kad antradienį apie 11 val. Vilniuje, būnant namuose, jai paskambino nepažįstami asmenys, jie taip pat kalbėjo rusų kalba. Prisistatę energetikos paslaugų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 14 000 eurų.
Taip pat trečiadienį į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1940 m.). Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 11.25 val., Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstamas asmuo, jis kalbėjo rusų kalba. Prisistatęs policijos pareigūnu bei pasakęs, kad turimus pinigus reikia registruoti dėl sukčiavimų, apgaulės būdu išviliojo 11 400 eurų. Vilnietė juos atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi dar viena moteris (gim. 1940 m.). Ji pareiškė, kad tą pačią dieną, apie 9.30 val., Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstamas asmuo. Prisistatęs policijos pareigūnu apgaulės būdu išviliojo 31 200 eurų. Pinigus nukentėjusioji atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1943 m.). Ji pareiškė, kad tą pačią dieną apie 11 val. Vilniuje, jai būnant namuose, telefonu paskambino nepažįstami asmenys, jie bendravo rusų kalba Prisistatę elektros tinklų ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu išviliojo 37 000 eurų. Vilnietė pinigus atidavė į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Be to, nuo sukčių nukentėjo ir investavimu internete susidomėjusi moteris.
Trečiadienį į Vilniaus apskr. VPK kreipėsi moteris (gim. 1975 m.). Ji pareiškė, kad pernai gruodžio mėn. Vilniuje, būdama namuose, socialiniame tinkle „Facebook“ susipažino su nepažįstamu vyru ir su juo bendravo rusų kalba.
Pasiūlęs investuoti pinigus investicinėse platformose, nepažįstamasis apgaulės būdu išviliojo 33 880 eurų.