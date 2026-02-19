Šiaulietis nuteistas už psichotropinės medžiagos kontrabandą – vyras atsipirko laisvės apribojimu

Kaltę pripažinusiam vyrui teismas paskyrė laisvės apribojimą 1 metams 3 mėnesiams, įpareigojant jį visą bausmės laiką tęsti darbą ir uždraudžiant visą bausmės laiką vartoti psichiką veikiančias medžiagas be gydytojo paskyrimo.
Teismas nustatė, kad jaunas vyras 2024 metų gruodžio 11 dieną, panaudodamas savo mobiliojo ryšio telefoną, internetinėje parduotuvėje neteisėtai įsigijo produktą „PHENIBUT MAX“, kurio sudėtyje yra labai didelis kiekis – 175,3184 g grynos psichotropinės medžiagos – fenibuto.
Pirkėjas nurodė šias psichotropines medžiagas siųsti paštu, siuntos pristatymui pateikė savo, kaip gavėjo, vardą ir pavardę.
Iš Lenkijos Respublikos siunta gruodžio 13 dieną buvo atgabenta į teritorinės muitinės Kauno oro uosto postą, kur muitinės pareigūnai, atlikdami siuntos tikrinimą, ją ir sulaikė.
Kaltinamasis, duodamas parodymus pareigūnams, patvirtino, kad internete matė, jog Lietuvoje ši medžiaga draudžiama, bet save teisindamas nurodė, kad ši medžiaga jam sumažino nerimą ir pagerėjo miegas. Parodė, kad konsultavosi su gydytoju.
Internete ieškojo kitų medžiagų, tiko medžiagos su fenibutu, manė, kad tai kaip papildas, nepavojinga, todėl ir užsisakė internetinėje parduotuvėje.
Kaltinamasis tvirtino, kad fenibuto užsisakė pirmą kartą tik savo reikmėms, t. y. jas vartojo tik jis. Savo kaltę S. K. pripažino ir teisme. Teismo prašė neskirti laisvės atėmimo bausmės.
Kaip savo baigiamojoje kalboje teigė valstybinė kaltintoja, nenustatyta, kad tokių medžiagų jis būtų siūlęs ar davęs kitiems asmenims.
Prokurorė kalbėjo, kad S. K. anksčiau neteistas, nėra atliekamų ikiteisminių tyrimų jo atžvilgiu, charakterizuojamas teigiamai, todėl, anot jos, šiuo atveju yra pagrindas už padarytas nusikalstamas veikas paskirti jam švelnesnę bausmės rūšį.
Bylą išnagrinėjęs teismas pažymėjo, kad S. K. nuo pat pirmos apklausos ikiteisminio tyrimo metu visiškai pripažino kaltę, nuoširdžiai gailėjosi, todėl teismas tai pripažino jo atsakomybę lengvinančia aplinkybe. Jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Teismas atsižvelgė į šiauliečio padarytų nusikalstamų veikų pavojingumo pobūdį, įvertino ir tai, kad jaunas vyras neteistas, administracine tvarka nebaustas, dirba, darbovietėje charakterizuojamas teigiamai, sportuoja, jaunus žmones įtraukia į sportinę veiklą, planuoja susituokti.
Teismo įsitikinimu, abejotina, ar kaltinamajam paskirta laisvės atėmimo bausmė užtikrintų teisingumo principo įgyvendinimą.
Šis nuosprendis yra neįsiteisėjęs ir gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
Šiaulių apylinkės teismaskvaišalaipsichotropinės medžiagos
