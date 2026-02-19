Širvintų rajone policija užkardė kvaišalų apyvartą

Per pastarąsias savaites nustatyti keli atvejai, kai kelyje sustabdyti asmenys su savimi turėjo galimai narkotinių medžiagų.
Sausio 30 d. apie 12 val. Širvintų r., Jauniūnų sen., Gudulinės k., pareigūnai sustabdė automobilį „Škoda Octavia“. Patikrinimo metu pas vairuotoją rasta augalinės kilmės medžiaga, įtariama narkotinė medžiaga.
Tikrinimo metu vairuotojas bandė atsikratyti „turiniu“ – netoliese sniege aptikta medicininė kaukė, kurios viduje buvo plastikinis maišelis su baltos spalvos milteliais.
Marijampolės bute – įspūdingas kiekis kokaino: įkliuvo trys Lietuvos ir Rusijos piliečiai
Vasario 11 d. apie 1 val. 55 min. Širvintų sen., Kantrimiškių k., buvo sustabdytas automobilis BMW 318.
Pas vairuotoją aptiktas plastikinis maišelis su kristalų pavidalo galimai narkotine medžiaga, o daiktadėžėje – dar trys plastikiniai maišeliai su tokia pat medžiaga.
Susiję straipsniai
Vasario 16 d. apie 14 val. 30 min. Vilniaus r., kelyje Maišiagala-Širvintos, buvo sustabdytas automobilis „Seat Ibiza“.
Apžiūrint automobilio saloną, tarp priekinių sėdynių, rastas plastikinis maišelis su augalinės kilmės galimai narkotine medžiaga. Vairuotojas neneigė, kad rasta medžiaga priklauso jam ir skirta asmeniniam vartojimui, teigė esąs priklausomas nuo narkotinių medžiagų.
Širvintų rajono policijos komisariate pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Širvintų rajono policijos komisariato tikslas – saugesnė rajono bendruomenė, todėl kova su narkotinių medžiagų platinimu ir vartojimu išlieka vienu svarbiausių prioritetų.
Sustiprintos patruliavimo, prevencinės ir tikslinės kontrolės priemonės duoda rezultatų – užkardomi galimi platinimo atvejai, o asmenys, disponuojantys draudžiamomis medžiagomis, nustatomi ir traukiami atsakomybėn.
Policija primena, kad kovai su nelegalia narkotinių medžiagų apyvarta svarbi ne tik kontrolė, bet ir bendruomenės sąmoningumas.
Pareigūnai ragina gyventojus pranešti apie įtartinus asmenis ar galimą narkotinių medžiagų platinimą anoniminio telefono numeriu +370 700 60777 arba internetiniame puslapyje www.epolicija.lt
Širvintų rajonasPolicijakvaišalai
Rodyti daugiau žymių