Teismui perduota byla dėl kvaišalų gabenimo į Lietuvą iš Jungtinės Karalystės

Ikiteisminį tyrimą organizavo ir jam vadovavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Marius Venskūnas.
Tyrimą atliko Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriaus pareigūnai.
Baudžiamosios bylos duomenimis, kaltinamasis, turėdamas tikslą į Lietuvą atgabenti didelį kiekį kanapių, 2025 m. rugsėjo pabaigoje savo automobiliu išvyko į Jungtinę Karalystę.
Nustatyta, kad vyras užsienyje įgijo 62 vakuumuotus paketėlius su daugiau nei 6 kg kanapių, švirkštą su kanapių ekstraktu. 2025 m. spalio pradžioje šis Kauno rajono gyventojas, automobilyje suslapstęs įgytus kvaišalus, išvyko iš Jungtinės Karalystės.
Nepraėjus nei parai, kaltinamasis su kroviniu pasiekė Lietuvą. Jis, neturėdamas leidimo ir nepateikdamas kvaišalų muitinės kontrolei, su labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų įvažiavo į šalį per Kalvarijos pasienio postą.
Vyras kvaišalus gabeno iki tol, kol kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai automobilis buvo sustabdytas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų.
Šioje byloje vyras taip pat kaltinamas neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis, neturint tikslo jas platinti. Atliekant kratą asmens gyvenamojoje vietoje, buvo rastas neteisėtai įgytas plastikinis, permatomas maišelis su daugiau nei 3 g augalinės kilmės narkotinės medžiagos – kanapių.
Ikiteisminio tyrimo metu vyras savo kaltę pripažino.
Vyras kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas Baudžiamojo kodekso 7 str. 1 d. 12 p., 260 str. 3 d., 260–1str. 5 d. ir baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Baudžiamojo kodekso 259 str. 2 d. Už šias nusikalstamas veikas numatyta griežčiausia bausmė – laisvės atėmimas iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui.
