Automobilio gaudynės Rokiškio rajone – bėglys taranavo tris policijos automobilius ir sužalojo pareigūnę

2026 m. vasario 20 d. 08:13
Ketvirtadienį Rokiškio rajone nuo policijos sprukęs automobilis taranavo tris policijos automobilius ir sužalojo pareigūnę.
Popietę, 13 val. 40 min., Rokiškio r., kelyje Daugpilis-Kupiškis-Panevėžys, ties Panemunėlio k., policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW T-Roc“.
Persekiojimo metu Rokiškyje, Kauno g., bandant persekiojamą automobilį sustabdyti, pastarasis apgadino tris policijos tarnybinius automobilius bei užvažiavo Rokiškio r. PK pareigūnei (gim. 1991 m. ) ant kojos.
Apie 13 val. 55 min. Rokiškyje, Birutės g., persekiojamas automobilis buvo sustabdytas.

Automobilį vairavęs blaivus vyras (gim. 1975 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Policijos pareigūnė, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
