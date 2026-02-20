Automobilio gaudynės Rokiškio rajone – bėglys taranavo tris policijos automobilius ir sužalojo pareigūnę

Popietę, 13 val. 40 min., Rokiškio r., kelyje Daugpilis-Kupiškis-Panevėžys, ties Panemunėlio k., policijos pareigūnams nestojo stabdomas automobilis „VW T-Roc“.
Persekiojimo metu Rokiškyje, Kauno g., bandant persekiojamą automobilį sustabdyti, pastarasis apgadino tris policijos tarnybinius automobilius bei užvažiavo Rokiškio r. PK pareigūnei (gim. 1991 m. ) ant kojos.
Apie 13 val. 55 min. Rokiškyje, Birutės g., persekiojamas automobilis buvo sustabdytas.
Nuo policijos sprukęs girtas vairuotojas pakliuvo į dar didesnę bėdą: apdaužė kitus du automobilius
Automobilį vairavęs blaivus vyras (gim. 1975 m.) sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Policijos pareigūnė, suteikus med. pagalbą, gydoma ambulatoriškai.
Dėl kelių transporto eismo saugumo taisyklių pažeidimo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
