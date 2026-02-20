Lietuvos dienaKriminalai

Pasieniečiai sulaikė keleivį iš Belfasto – recidyvistą, Lietuvoje ieškomą dėl neatliktos laisvės atėmimo bausmės

2026 m. vasario 20 d. 15:58
VSAT
Kauno oro uoste pasieniečiai sulaikė iš Šiaurės Airijos (Jungtinė Karalystė) atskridusį vyrą, kurio paieška mūsų šalyje buvo paskelbta prieš pusantro mėnesio.
Ketvirtadienio naktį nusileidus lėktuvui iš Belfasto (Šiaurės Airija, Jungtinė Karalystė), Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino į Lietuvą atskridusių keleivių asmens dokumentus.
Pasieniečiai nustatė, kad vieno iš keleivių, 25-erių vyro, Lietuvoje įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, paiešką šiemet sausio 8 d. paskelbė sostinės policija.
Dėl padarytos nusikalstamos veikos jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės neatliko, ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo, pabėgo iš Lietuvos. Beje, teismas jį yra pripažinęs recidyvistu.

Apie įvykį informavę paieškos iniciatorių, VSAT pareigūnai keleivį iš Belfasto uždarė į laikino sulaikymo patalpą, o po gero pusvalandžio perdavė jį į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.
Šiemet per mažiau kaip du mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 76 asmenis (60 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos.
Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 61, buvo mūsų šalies piliečiai, 6 – Rusijos, 3 – Latvijos, 2 – Baltarusijos, po 1 – Jungtinės Karalystės, Airijos, Moldovos ir Ukrainos.
Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 803 ieškomus asmenis (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
Kauno oro uostasValstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiai
