Pasieniečiai sulaikė keleivį iš Belfasto – recidyvistą, Lietuvoje ieškomą dėl neatliktos laisvės atėmimo bausmės

Ketvirtadienio naktį nusileidus lėktuvui iš Belfasto (Šiaurės Airija, Jungtinė Karalystė), Kauno oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai tikrino į Lietuvą atskridusių keleivių asmens dokumentus.
Pasieniečiai nustatė, kad vieno iš keleivių, 25-erių vyro, Lietuvoje įtraukto į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, paiešką šiemet sausio 8 d. paskelbė sostinės policija.
Dėl padarytos nusikalstamos veikos jis buvo nuteistas, tačiau paskirtos 9 mėnesių laisvės atėmimo bausmės neatliko, ėmė slapstytis ir, kaip paaiškėjo, pabėgo iš Lietuvos. Beje, teismas jį yra pripažinęs recidyvistu.
Žlugęs alytiškio planas: atvykus pasiimti atskraidintų cigarečių susekė ir VSAT, ir tarnybinis šuo
Apie įvykį informavę paieškos iniciatorių, VSAT pareigūnai keleivį iš Belfasto uždarė į laikino sulaikymo patalpą, o po gero pusvalandžio perdavė jį į oro uostą atvykusiems Kauno policijos pareigūnams.
Šiemet per mažiau kaip du mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 76 asmenis (60 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos.
Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 61, buvo mūsų šalies piliečiai, 6 – Rusijos, 3 – Latvijos, 2 – Baltarusijos, po 1 – Jungtinės Karalystės, Airijos, Moldovos ir Ukrainos.
Pernai VSAT pareigūnai sulaikė 803 ieškomus asmenis (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų asmenų irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
